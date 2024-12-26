У вашей собаки лишний вес? Расскажем, почему это опасно и как избежать

Существует множество рисков, связанных с ожирением у собак. Собаки с избыточным весом гораздо более склонны к развитию множественных сердечно-сосудистых заболеваний. Лишний вес у питомца приводит к тому, что сердце изнашивается быстрее.
Лишний вес также сказывается на состоянии опорно-двигательного аппарата животного. Риск заболевания костей и суставов у собаки увеличивается.
Кроме того, повышается риск развития сахарного диабета, повышенного артериального давления и одышки.
Собаки с избыточным весом живут меньше, чем более стройные собаки. Ожирение сокращает жизнь питомца с полугода до 2 лет, в зависимости от породы. Это приличный срок для животного, средняя продолжительность которого составляет около 12 лет.
Если ваша собака склонна имеет лишний вес, вам следует отвезти животное к ветеринару. Врач проверит состояние здоровья вашего питомца и назначит диету для похудения.
Как правило, в рацион собаки должно входить нежирное мясо, сырые или тушеные овощи, отруби. Клетчатка помогает поддерживать работу кишечника и терять вес. В промежутках между кормлениями не стоит давать питомцу какую-либо пищу.
Ожире́ние (лат. adipositas — «ожирение» и obesitas — «полнота, тучность, откормленность») — результат формирования чрезмерных жировых отложений, которые могут наносить вред здоровью.
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