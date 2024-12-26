У вашей собаки лишний вес? Расскажем, почему это опасно и как избежать

Чем опасно ожирение у собак

Существует множество рисков, связанных с ожирением у собак. Собаки с избыточным весом гораздо более склонны к развитию множественных сердечно-сосудистых заболеваний. Лишний вес у питомца приводит к тому, что сердце изнашивается быстрее.

Фото: flickr.com by Fido Factor, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/ Английский мастиф

Лишний вес также сказывается на состоянии опорно-двигательного аппарата животного. Риск заболевания костей и суставов у собаки увеличивается.

Кроме того, повышается риск развития сахарного диабета, повышенного артериального давления и одышки.

Собаки с избыточным весом живут меньше, чем более стройные собаки. Ожирение сокращает жизнь питомца с полугода до 2 лет, в зависимости от породы. Это приличный срок для животного, средняя продолжительность которого составляет около 12 лет.

Чем кормить собаку для похудения

Если ваша собака склонна имеет лишний вес, вам следует отвезти животное к ветеринару. Врач проверит состояние здоровья вашего питомца и назначит диету для похудения.

Как правило, в рацион собаки должно входить нежирное мясо, сырые или тушеные овощи, отруби. Клетчатка помогает поддерживать работу кишечника и терять вес. В промежутках между кормлениями не стоит давать питомцу какую-либо пищу.

Уточнения

Ожире́ние (лат. adipositas — «ожирение» и obesitas — «полнота, тучность, откормленность») — результат формирования чрезмерных жировых отложений, которые могут наносить вред здоровью.

