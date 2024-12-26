Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Хранение картошки зимой: главные правила
Вдова Лёвкина публично обратилась к мужу: и ты улетаешь
Три привычки хозяев, которые раздражают собак
Чем подкормить смородину, чтобы ягоды были крупными и сладкими
Чистка катализатора: миф или реальный способ сэкономить
Как добиться сияющей кожи к праздникам? Откроем секреты красоты!
Острые продукты: враг или союзник при язве желудка
Зимние сюрпризы: названы слабые места китайских машин
Дочь Любови Успенской решила стать дизайнером: время сейчас непростое

У вашей собаки лишний вес? Расскажем, почему это опасно и как избежать

Зоосфера

Чем опасно ожирение у собак

Существует множество рисков, связанных с ожирением у собак. Собаки с избыточным весом гораздо более склонны к развитию множественных сердечно-сосудистых заболеваний. Лишний вес у питомца приводит к тому, что сердце изнашивается быстрее.

Английский мастиф
Фото: flickr.com by Fido Factor, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/
Английский мастиф

Лишний вес также сказывается на состоянии опорно-двигательного аппарата животного. Риск заболевания костей и суставов у собаки увеличивается.

Кроме того, повышается риск развития сахарного диабета, повышенного артериального давления и одышки.

Собаки с избыточным весом живут меньше, чем более стройные собаки. Ожирение сокращает жизнь питомца с полугода до 2 лет, в зависимости от породы. Это приличный срок для животного, средняя продолжительность которого составляет около 12 лет.

Чем кормить собаку для похудения

Если ваша собака склонна имеет лишний вес, вам следует отвезти животное к ветеринару. Врач проверит состояние здоровья вашего питомца и назначит диету для похудения.

Как правило, в рацион собаки должно входить нежирное мясо, сырые или тушеные овощи, отруби. Клетчатка помогает поддерживать работу кишечника и терять вес. В промежутках между кормлениями не стоит давать питомцу какую-либо пищу.

Уточнения

Ожире́ние (лат. adipositas — «ожирение» и obesitas — «полнота, тучность, откормленность») — результат формирования чрезмерных жировых отложений, которые могут наносить вред здоровью.

Автор Ксения Заярнюк
Ксения Заярнюк — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Обсудить
Сейчас читают
Золотое кольцо, скрывавшее тайну 1800 лет, найдено во Франции
Наука и техника
Золотое кольцо, скрывавшее тайну 1800 лет, найдено во Франции Аудио 
Цены на российский сжиженный газ рухнули вдвое из-за санкций ЕС
Экономика и бизнес
Цены на российский сжиженный газ рухнули вдвое из-за санкций ЕС Аудио 
Одеяло не помещается в стиралку? Вот лайфхак, который спасёт ситуацию
Недвижимость
Одеяло не помещается в стиралку? Вот лайфхак, который спасёт ситуацию Аудио 
Популярное
Татьяна Бакальчук купила 400-метровый небоскрёб в Москва-Сити под штаб-квартиру своей империи

Бизнес Wildberries в буквальном смысле растёт вверх. Компания купила 75-этажное здание для 17 тысяч сотрудников.

Татьяна Бакальчук купила 400-метровый небоскрёб в Москва-Сити под штаб-квартиру своей империи
Жена Дмитрия Тарасова сообщила о пополнении в семье
Жена Дмитрия Тарасова сообщила о пополнении в семье
Одеяло не помещается в стиралку? Вот лайфхак, который спасёт ситуацию
Золотое кольцо, скрывавшее тайну 1800 лет, найдено во Франции
Россия шла к уничтожению крепостного права трудной дорогой Сергей Лебедев Заправщик Ил-78. Небесный танкер дальней авиации России Дмитрий Плотников Показательные ракетно-бомбовые удары как пиар-акции по привлечению внимания: почему хуситы атакуют Израиль? Юрий Бочаров
Эмин Агаларов поделился фото с женой на новогодней Красной площади
Долина высказалась о будущем дочери Началовой: я расстроилась
Данилу Козловского поразил пустующий в предпраздничной Москве ГУМ
Данилу Козловского поразил пустующий в предпраздничной Москве ГУМ
Последние материалы
Вдова Лёвкина публично обратилась к мужу: и ты улетаешь
Три привычки хозяев, которые раздражают собак
Чем подкормить смородину, чтобы ягоды были крупными и сладкими
Чистка катализатора: миф или реальный способ сэкономить
Как добиться сияющей кожи к праздникам? Откроем секреты красоты!
Европа помогла России снизить цены на газ на внутреннем рынке
У вашей собаки лишний вес? Расскажем, почему это опасно и как избежать
Острые продукты: враг или союзник при язве желудка
Зимние сюрпризы: названы слабые места китайских машин
Дочь Любови Успенской решила стать дизайнером: время сейчас непростое
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.