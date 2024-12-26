Сухой или влажный? Какой корм выбрать для кошки

1:35 Your browser does not support the audio element. Зоосфера

Каждый вид пищи имеет свои преимущества. Таким образом, влажный корм помогает снизить риск обезвоживания, а сухой корм помогает сохранить зубы вашей кошки здоровыми.

Фото: commons.wikimedia.org by dlz28, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Рыжий кот

Однако, как правило, аромат влажного корма более привлекателен для большинства кошек. Ещё одно преимущество сухого корма в том, что он не портится в миске в течение дня, в отличие от влажного корма.

Нет необходимости совмещать сухой и влажный рационы, кроме разнообразия, в качестве лакомства.

Самое главное — это качество корма. Чтобы кормить кошку, выбирайте корм премиум-класса. Такая пища будет содержать все необходимые для животного элементы и витамины.

Сбалансированный, полноценный влажный корм, подходящий для кормления кошек на постоянной основе. Такой вид диеты служит для профилактики развития заболеваний мочевыделительной системы и набора лишнего веса.

Можно ли совмещать сухой и влажный корм для кошек

Смешивать влажный и сухой корм для кошек можно, если оба варианта отличаются высоким качеством и отвечают пищевым и другим потребностям вашего питомца в питании и здоровье.

Не стоит смешивать корм в одной миске, потому что влажный корм портится на воздухе гораздо быстрее, чем сухой. Сухой корм следует давать питомцу на завтрак и в течение дня, а влажный корм оставлять на ужин.

Уточнения

Корм — заготовочные, фуражные, сырые и частично или полностью термически обработанные, консервированные и концентрированные, влажные и сухие (сыпучие, зерновые и/или гранулированные) растительные и животные (мясо, жилы, кости, требуха и пр.), живые и свежезамороженные, а также иные отдельные продукты питания, полуфабрикаты и их смеси.

