Сухой или влажный? Какой корм выбрать для кошки

Каждый вид пищи имеет свои преимущества. Таким образом, влажный корм помогает снизить риск обезвоживания, а сухой корм помогает сохранить зубы вашей кошки здоровыми.
Однако, как правило, аромат влажного корма более привлекателен для большинства кошек. Ещё одно преимущество сухого корма в том, что он не портится в миске в течение дня, в отличие от влажного корма.
Нет необходимости совмещать сухой и влажный рационы, кроме разнообразия, в качестве лакомства.
Самое главное — это качество корма. Чтобы кормить кошку, выбирайте корм премиум-класса. Такая пища будет содержать все необходимые для животного элементы и витамины.
Сбалансированный, полноценный влажный корм, подходящий для кормления кошек на постоянной основе. Такой вид диеты служит для профилактики развития заболеваний мочевыделительной системы и набора лишнего веса.
Смешивать влажный и сухой корм для кошек можно, если оба варианта отличаются высоким качеством и отвечают пищевым и другим потребностям вашего питомца в питании и здоровье.
Не стоит смешивать корм в одной миске, потому что влажный корм портится на воздухе гораздо быстрее, чем сухой. Сухой корм следует давать питомцу на завтрак и в течение дня, а влажный корм оставлять на ужин.
Корм — заготовочные, фуражные, сырые и частично или полностью термически обработанные, консервированные и концентрированные, влажные и сухие (сыпучие, зерновые и/или гранулированные) растительные и животные (мясо, жилы, кости, требуха и пр.), живые и свежезамороженные, а также иные отдельные продукты питания, полуфабрикаты и их смеси.
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