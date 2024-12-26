На что может обидеться кошка? Названы главные причины

1:39 Your browser does not support the audio element. Зоосфера

Как ведет себя обиженный кот

Когда кошка обижается, это в первую очередь можно прочитать по языку тела животного. Например, чрезмерная раздражительность, боязнь или демонстративное избегание контакта с хозяином.

Фото: catza.net by Heikki Siltala, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/ Кот

Однако интерпретировать изменения настроения не всегда просто. Ведь сигналы обиды схожи с сигналами болезни.

Кошки могут нападать на вас от гнева, шипеть или не позволять прикасаться к себе. Из-за неудовлетворенности питомец может начать вести себя более агрессивно. Например, кошки часто вырываются из рук от злости, не дают себя гладить, повреждают предметы мебели, разбрасывают или воруют мелкие вещи.

Взгляд животного также изменится. Питомец будет смотреть вам прямо в глаза и редко моргать, при этом он будет ровно бить хвостом.

Что может обидеть или разозлить кошку

Кошки могут злиться на самые разные вещи. Например, если вы нарушаете их физические границы, прикасаетесь к ним, когда они этого совсем не хотят.

Кошки легко обижаются на вещи, которые они не могут контролировать. Некоторые люди могут сказать, что кошки слишком чувствительны. Но правда в том, что у кошек есть особые потребности и ожидания.

Животное не будет счастливо, если в доме будут незнакомые люди, которые шумят. Кроме того, кошки часто обижаются, если у них отбирают еду или если им не уделяют достаточно внимания.

Поэтому важно быть осторожным со своим питомцем и проводить как можно больше времени вместе.

Уточнения

Ко́шка (лат. Felis catus) — домашнее животное, одно из наиболее популярных (наряду с собакой) «животных-компаньонов».



