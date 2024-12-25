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Ветеринар перечислила способы, которые помогут отучить кошку царапать мебель

1:58
Зоосфера

Не все владельцы кошек понимают, как обращаться с питомцем, чтобы он был послушным и воспитанным. О том, как отучить кошку царапать мебель рассказала ветеринар Екатерина Гуляева

Чёрный кот
Фото: commons.wikimedia.org by Iban Torras, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/
Чёрный кот

"Адаптеры "Феливей" — это кошачьи гормоны. Регулярная стрижка когтей, и мебель сильно портиться не будет. Расставлять когтеточки по квартире рядом с нужной для вас мебелью. Мебель укрывать специальными материалами, потому что кошка все равно будет её драть когтями, потому что они таким образом метят. Есть интерактивные игрушки для кошек, всякие мышки под тканями какие-то. В общем, кошку можно чем-то увлечь. Соорудить лазилки, различные дорожки, по которым она будет перебираться, чтобы она не залезала на шкафы", — отметила специалист.

Она добавила, что когда речь идет о том, что животные могут повредить мебель, это не означает, что они намеренно хотят это сделать. Это поведение не всегда связано только с заточкой когтей, хотя оно может играть и такую роль. В природе острые когти действительно нужны животным. Кроме того, у них есть железы между пальцами, с помощью которых они оставляют свои метки. Когда животные точат когти, они также отмечают свою территорию, что является естественным для них поведением. Таким образом, такое поведение — нормальная часть их жизни.

"Цветы надо убрать, потому что многие из них опасны для кошек, либо на достаточное расстояние, либо в то помещение, куда не ходит кошка или куда она редко ходит. И я думаю, что в этом проблема решится. У кошки не будет стресса, потому что стресс — триггер большинства заболеваний кошек, и это доказано. Поэтому, кошку ругать, бить кошку можно, конечно, но это тогда будет стоить твоему кошельку. То есть заработаешь кошке болезнь — пойдёшь её лечить", — считает ветеринар.

Уточнения

Стресс — совокупность неспецифических адаптационных (нормальных) реакций организма на воздействие различных неблагоприятных факторов-стрессоров (физических или психологических), нарушающее его гомеостаз, а также соответствующее состояние нервной системы организма (или организма в целом).

Автор Юлия Захарова
Юлия Захарова — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
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