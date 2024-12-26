Как уберечь питомца от переохлаждения зимой

Многие кошки нуждаются в прогулках, даже если живут в квартирах. Но зимой возникает вопрос: безопасно ли выпускать питомца на улицу в мороз?
Преимущества выгула кошек
Выгуливание на поводке может быть полезным для домашних кошек, если они к этому приучены. Такая активность помогает питомцу оставаться в тонусе, исследовать окружающий мир и получать больше впечатлений.
Однако самостоятельный выгул даже летом может обернуться неприятностями, а зимой становится особенно опасным. Питомец рискует:
Поэтому эксперты не рекомендуют отпускать кошек зимой без присмотра.
Риски зимнего выгула
Зимой прогулки особенно опасны для:
Они плохо переносят мороз и могут замёрзнуть уже через несколько минут. Даже здоровые животные с густой шерстью, такие как сибирские кошки, испытывают сложности при температуре ниже -20 °C. У них могут обмёрзнуть уши, нос и лапы.
Для короткошёрстных пород критической становится температура -15 °C, а кошки без шерсти вообще не должны гулять даже осенью.
Опасность возрастает при осадках: мокрая шерсть быстро охлаждает животное, а неподвижность, вызванная попыткой согреться, только усугубляет переохлаждение.
Как гулять с кошкой зимой
Если вы всё же решили вывести питомца на прогулку в морозную погоду, придерживайтесь следующих правил:
Вывод
Зимой домашним кошкам, привыкшим к комфортным условиям квартир, лучше не гулять вовсе. Если прогулка всё же необходима, сократите её время и обеспечьте максимальную защиту для питомца.
Ко́шка - домашнее животное, одно из наиболее популярных (наряду с собакой) "животных-компаньонов".
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