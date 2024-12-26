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Как уберечь питомца от переохлаждения зимой

2:14
Зоосфера

Можно ли выгуливать кошку в мороз: что важно знать

Многие кошки нуждаются в прогулках, даже если живут в квартирах. Но зимой возникает вопрос: безопасно ли выпускать питомца на улицу в мороз?

Кошка
Фото: Freepik by Designed by Freepik, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Кошка

Преимущества выгула кошек

Выгуливание на поводке может быть полезным для домашних кошек, если они к этому приучены. Такая активность помогает питомцу оставаться в тонусе, исследовать окружающий мир и получать больше впечатлений.

Однако самостоятельный выгул даже летом может обернуться неприятностями, а зимой становится особенно опасным. Питомец рискует:

  • потеряться,
  • получить травму,
  • стать жертвой нападения других животных,
  • заразиться паразитами, которые активны даже в холодное время года.

Поэтому эксперты не рекомендуют отпускать кошек зимой без присмотра.

Риски зимнего выгула

Зимой прогулки особенно опасны для:

  • котят,
  • беременных, старых и больных кошек.

Они плохо переносят мороз и могут замёрзнуть уже через несколько минут. Даже здоровые животные с густой шерстью, такие как сибирские кошки, испытывают сложности при температуре ниже -20 °C. У них могут обмёрзнуть уши, нос и лапы.

Для короткошёрстных пород критической становится температура -15 °C, а кошки без шерсти вообще не должны гулять даже осенью.

Опасность возрастает при осадках: мокрая шерсть быстро охлаждает животное, а неподвижность, вызванная попыткой согреться, только усугубляет переохлаждение.

Как гулять с кошкой зимой

Если вы всё же решили вывести питомца на прогулку в морозную погоду, придерживайтесь следующих правил:

  • Уменьшите время прогулки до 10-15 минут.
  • Следите за состоянием животного: при первых признаках дискомфорта немедленно возвращайтесь домой.
  • Избегайте прогулок в дождь и снег, чтобы питомец не промок.

Вывод

Зимой домашним кошкам, привыкшим к комфортным условиям квартир, лучше не гулять вовсе. Если прогулка всё же необходима, сократите её время и обеспечьте максимальную защиту для питомца.

Уточнения

Ко́шка - домашнее животное, одно из наиболее популярных (наряду с собакой) "животных-компаньонов".
 

Автор Дмитрий Тезнев
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