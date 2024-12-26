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Что делать, чтобы ёлка не стала угрозой для питомца

1:52
Зоосфера

Как выбрать безопасную ёлку для владельца собаки

Новый год — праздник радости, но для владельцев собак выбор ёлки может стать задачей с нюансами. Президент Российской кинологической федерации В. Голубев поделился рекомендациями, как сделать праздник безопасным для питомца.

Собака
Фото: Freepik by Designed by Freepik, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Собака

Почему лучше выбрать искусственную ёлку

Искусственные деревья гораздо безопаснее для дома, где есть собаки. Голубев объясняет, что они:

  • Исключают риск травм пасти от острых иголок.
  • Уменьшают вероятность непроходимости кишечника у животного, если ветка будет случайно съедена.
  • Более устойчивы, так как не требуют установки в воду или дополнительные фиксации.

Какой размер и место выбрать

Для безопасности питомца лучше выбирать ёлку небольшого размера. Установить её рекомендуется в углу комнаты, подальше от бытовых приборов. Это минимизирует риск случайного столкновения или повреждения ёлки.

Как защитить ёлку от собаки

Дополнительно можно приобрести специальные ограждения, которые предотвращают доступ животного к дереву и украшающим его игрушкам. Это особенно актуально для активных питомцев, которые могут воспринимать ёлочные игрушки как предметы для игры.

Какие игрушки подходят для дома с собакой

Стеклянные и пластмассовые игрушки категорически не рекомендуются, так как они могут расколоться и травмировать собаку. Идеальным вариантом станут украшения из:

  • Дерева
  • Бумаги.

"Дождик" и мишура также должны быть исключены, так как их проглатывание может привести к серьёзным проблемам со здоровьем животного.

Подводя итог

Соблюдая эти простые рекомендации, вы обезопасите своего питомца и сделаете новогоднюю атмосферу уютной и радостной для всей семьи.

Уточнения

Соба́ка — домашнее животное, одно из наиболее популярных (наряду с кошкой) животных-компаньонов.
 

Автор Дмитрий Тезнев
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