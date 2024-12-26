Что делать, чтобы ёлка не стала угрозой для питомца

Новый год — праздник радости, но для владельцев собак выбор ёлки может стать задачей с нюансами. Президент Российской кинологической федерации В. Голубев поделился рекомендациями, как сделать праздник безопасным для питомца.
Почему лучше выбрать искусственную ёлку
Искусственные деревья гораздо безопаснее для дома, где есть собаки. Голубев объясняет, что они:
Какой размер и место выбрать
Для безопасности питомца лучше выбирать ёлку небольшого размера. Установить её рекомендуется в углу комнаты, подальше от бытовых приборов. Это минимизирует риск случайного столкновения или повреждения ёлки.
Как защитить ёлку от собаки
Дополнительно можно приобрести специальные ограждения, которые предотвращают доступ животного к дереву и украшающим его игрушкам. Это особенно актуально для активных питомцев, которые могут воспринимать ёлочные игрушки как предметы для игры.
Какие игрушки подходят для дома с собакой
Стеклянные и пластмассовые игрушки категорически не рекомендуются, так как они могут расколоться и травмировать собаку. Идеальным вариантом станут украшения из:
"Дождик" и мишура также должны быть исключены, так как их проглатывание может привести к серьёзным проблемам со здоровьем животного.
Подводя итог
Соблюдая эти простые рекомендации, вы обезопасите своего питомца и сделаете новогоднюю атмосферу уютной и радостной для всей семьи.
Соба́ка — домашнее животное, одно из наиболее популярных (наряду с кошкой) животных-компаньонов.
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