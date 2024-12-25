Где нельзя гулять с собакой в мороз

Зима — время повышенных рисков для прогулок с питомцами. Кинолог В. Голубев настоятельно рекомендует владельцам собак тщательно выбирать маршруты для прогулок, чтобы избежать неприятностей.
Опасность водоёмов
Зимой прогулки возле водоёмов могут закончиться трагедией. Если в этих местах зимуют утки, собака может броситься за ними на лёд и провалиться в воду. Как объясняет Голубев, такие птицы выбирают участки с незамерзающей водой или тонким льдом. Даже если пёс не попадёт в воду, он может поскользнуться и получить травму.
Незнакомые заснеженные места
Прогулки по неизвестным заснеженным территориям также небезопасны. Под снегом могут скрываться острые предметы, ямы или строительный мусор. В морозы чувствительность лап у собак снижается, поэтому они могут не заметить травму. Раны и кровотечения часто обнаруживаются только дома, когда сосуды расширяются от тепла.
Риски рядом с теплотрассами
Вдоль теплотрасс даже зимой сохраняется риск подхватить клещей. Кроме того, такие места часто становятся убежищем для стай бездомных собак. Эти животные могут воспринять присутствие другого пса как угрозу и проявить агрессию.
Советы для владельцев
Чтобы прогулки зимой были безопасными:
Правильный выбор места и внимательность помогут избежать множества неприятностей и сохранить здоровье вашего питомца.
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