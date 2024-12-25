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Где нельзя гулять с собакой в мороз

1:55
Зоосфера

Где не стоит гулять с собакой зимой

Зима — время повышенных рисков для прогулок с питомцами. Кинолог В. Голубев настоятельно рекомендует владельцам собак тщательно выбирать маршруты для прогулок, чтобы избежать неприятностей.

Собака
Фото: unsplash.com by Andrew Branch, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Собака

Опасность водоёмов

Зимой прогулки возле водоёмов могут закончиться трагедией. Если в этих местах зимуют утки, собака может броситься за ними на лёд и провалиться в воду. Как объясняет Голубев, такие птицы выбирают участки с незамерзающей водой или тонким льдом. Даже если пёс не попадёт в воду, он может поскользнуться и получить травму.

Незнакомые заснеженные места

Прогулки по неизвестным заснеженным территориям также небезопасны. Под снегом могут скрываться острые предметы, ямы или строительный мусор. В морозы чувствительность лап у собак снижается, поэтому они могут не заметить травму. Раны и кровотечения часто обнаруживаются только дома, когда сосуды расширяются от тепла.

Риски рядом с теплотрассами

Вдоль теплотрасс даже зимой сохраняется риск подхватить клещей. Кроме того, такие места часто становятся убежищем для стай бездомных собак. Эти животные могут воспринять присутствие другого пса как угрозу и проявить агрессию.

Советы для владельцев

Чтобы прогулки зимой были безопасными:

  • Избегайте мест с тонким льдом и незамерзающей водой.
  • Выбирайте проверенные маршруты без сугробов и строительного мусора.
  • Обходите участки с теплотрассами и скоплениями бездомных животных.
  • Всегда осматривайте лапы питомца после прогулки, особенно в мороз.

Правильный выбор места и внимательность помогут избежать множества неприятностей и сохранить здоровье вашего питомца.

Уточнения

Соба́ка - домашнее животное, одно из наиболее популярных (наряду с кошкой) животных-компаньонов.
 

Автор Дмитрий Тезнев
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