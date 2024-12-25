Как поднять настроение коту? Выбирайте любой способ, если видите, что вашему питомцу скучно

Чтобы ваша кошка была счастлива, важно играть с ней не менее часа в день. Научитесь нескольким трюкам со своей кошкой. Покупайте своему животному различные виды игрушек и поставьте когтеточку.
Также можно купить питьевой фонтанчик или устроить высокий домик, где кошка будет проводить время и забираться повыше. Важно сделать в доме смотровые поверхности, так как кошки любят забираться повыше и смотреть на все с высоты, так как они по своей природе хищники, которые лазают по деревьям.
Важно проводить со своим питомцем как можно больше времени. Ведь животные больше всего нуждаются и ценят ваше внимание и присутствие.
Также стоит правильно ухаживать за своим питомцем. Для этого подойдут поглаживания по телу. Как правило, такая тактильность очень приятна для кошек. Главное, гладить животное не против шерсти.
Когтето́чка — деревянный столбик, доска или более сложная поверхность, обитая грубым материалом, которую устанавливают владельцы кошек, чтобы питомцы могли их царапать и таким образом точить свои когти.
Верховный суд РФ разъяснил, почему водительские права не заменяют паспорт при перевозке грузов. Узнайте, в каких случаях нужен гражданский документ.