Как поднять настроение коту? Выбирайте любой способ, если видите, что вашему питомцу скучно

0:58 Your browser does not support the audio element. Зоосфера

Чем можно порадовать свою кошку

Чтобы ваша кошка была счастлива, важно играть с ней не менее часа в день. Научитесь нескольким трюкам со своей кошкой. Покупайте своему животному различные виды игрушек и поставьте когтеточку.

Фото: Канал t.me/cosmospet by Скриншот канала t.me/cosmospet, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Эльф

Также можно купить питьевой фонтанчик или устроить высокий домик, где кошка будет проводить время и забираться повыше. Важно сделать в доме смотровые поверхности, так как кошки любят забираться повыше и смотреть на все с высоты, так как они по своей природе хищники, которые лазают по деревьям.

Важно проводить со своим питомцем как можно больше времени. Ведь животные больше всего нуждаются и ценят ваше внимание и присутствие.

Также стоит правильно ухаживать за своим питомцем. Для этого подойдут поглаживания по телу. Как правило, такая тактильность очень приятна для кошек. Главное, гладить животное не против шерсти.

Уточнения

Когтето́чка — деревянный столбик, доска или более сложная поверхность, обитая грубым материалом, которую устанавливают владельцы кошек, чтобы питомцы могли их царапать и таким образом точить свои когти.

