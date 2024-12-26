Топ-5 кошек, которые не подходят для семей с маленькими детьми

2:38 Your browser does not support the audio element. Зоосфера

Кошки и дети могут стать отличными друзьями, но далеко не каждая порода подходит для жизни рядом с малышами. Некоторые мурлыки не терпят шума и грубого обращения, а их реакция на активные детские игры может быть неожиданной.

Фото: freepik.com by master1305, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Бенгальская кошка

Вот пять пород, которые лучше не выбирать для дома с маленькими детьми.

Бенгальская кошка

Эти изящные красавицы с диким окрасом происходят от скрещивания домашних кошек с азиатской леопардовой. Бенгалы обладают независимым нравом и не терпят грубости.

Если ребенок невзначай дернет кошку за хвост или потревожит во время отдыха, это может закончиться царапинами или укусами. Однако, если дети старше и умеют обращаться с животными, бенгалы могут стать прекрасными компаньонами.

Гималайская кошка

Гималайская кошка славится своей пушистой шерстью и голубыми глазами. Она спокойна и терпелива с хозяевами, но шум, крики и активные игры выводят её из себя. В ответ на чрезмерное внимание детей гималайская кошка может прятаться или становиться агрессивной.

Сиамская кошка

Сиамы — своенравные и требовательные питомцы. Они обожают внимание хозяев, готовы "разговаривать" с ними, но на грубый тон обижаются. Маленькие дети с их шумным поведением и недостаточной осторожностью часто вызывают раздражение у сиамских кошек. Однако с подростками они обычно находят общий язык.

Саванна

Эта порода — гибрид африканского сервала с домашней кошкой. Саванны дружелюбны, но их дикие корни требуют уважительного отношения.

Они не любят шумных компаний, незнакомцев и могут быть агрессивными, если их потревожить. Саванна не станет "диванной кошкой" и требует много внимания, поэтому её не рекомендуют семьям с маленькими детьми.

Персидская кошка

Персы — спокойные и уравновешенные животные, которые прекрасно ладят с семьей. Однако чрезмерное внимание малышей и их громкие игры не в их вкусе.

Персидская кошка предпочитает флегматичный образ жизни и терпит детей лишь при условии бережного обращения.

Как выбрать кошку для семьи с детьми

Если у вас есть маленькие дети, стоит отдавать предпочтение более терпеливым и социальным породам, таким как британские короткошерстные или мейн-куны. Эти кошки легче переносят шум и могут стать лучшими друзьями для ребёнка.

Уточнения

Ко́шка (лат. Felis catus) — домашнее животное, одно из наиболее популярных (наряду с собакой) "животных-компаньонов".

