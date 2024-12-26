Почему модные кошки живут меньше обычных: породы кошек, которым не суждено стареть

3:00 Your browser does not support the audio element. Зоосфера

Средняя продолжительность жизни кошек зависит от их рациона, образа жизни, условий окружающей среды и состояния здоровья.

Фото: flickr.com by Николас Титков, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/ Сфинкс

Однако генетика также играет огромную роль. Некоторые породы, популярные благодаря своему внешнему виду и характеру, имеют укороченный жизненный цикл.

Сфинкс

Эти кошки с уникальной внешностью стали результатом спонтанной мутации, впервые зафиксированной в 1966 году в Канаде. Их кожа требует тщательного ухода, так как у сфинксов отсутствует шерсть, защищающая от холода и солнечных ожогов.

Основная проблема — предрасположенность к гипотермии. Несмотря на это, сфинксы считаются достаточно здоровыми и могут прожить до 15 лет, хотя в среднем их возраст редко превышает семь лет.

Абиссинская кошка

Эти грациозные животные произошли из районов Индийского океана. Абиссинки славятся привязанностью к владельцам и активным нравом.

Они довольно выносливы, но генетическая предрасположенность к заболеваниям сокращает их жизнь до десяти лет. Однако при правильном уходе этот срок можно увеличить.

Бенгальская кошка

Гибрид домашних кошек с азиатской леопардовой завоевал популярность благодаря экзотической внешности и энергичному характеру.

Бенгалы обожают воду и подвижные игры, но их организм часто подвержен стрессам и связанным с ними заболеваниям. Средняя продолжительность жизни — от 7 до 8,5 лет.

Бурмилла

Эта порода появилась благодаря скрещиванию персидской шиншиллы и бирманской кошки. Бурмиллы привлекают внимание серебристой шерстью и выразительными глазами.

Они независимы, но сохраняют игривый и ласковый нрав. Однако их жизнь обычно ограничивается 7-12 годами.

Калифорнийская сияющая кошка

Порода возникла в 1980-х годах как результат попыток воссоздать леопардовый окрас. Эти кошки отличаются привязанностью к владельцам и активным образом жизни. Тем не менее их генетика ограничивает продолжительность жизни до 10 лет.

Кимрик

Эти бесхвостые кошки с мощными задними лапами внешне напоминают медвежат. Кимрики обожают активные игры и отличаются крепким телосложением.

Однако особенности генетики, в том числе склонность к травмам позвоночника, сокращают их жизнь до 8-12 лет.

Японский бобтейл

С коротким хвостом, напоминающим кроличий, японские бобтейлы стали символом японской культуры.

Это энергичные и дружелюбные кошки, которые легко адаптируются к жизни рядом с людьми. Их продолжительность жизни составляет от 9 до 12 лет.

Уточнения

Ко́шка (лат. Felis catus) — домашнее животное, одно из наиболее популярных (наряду с собакой) "животных-компаньонов".

