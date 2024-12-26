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Мир глазами собаки: чем их зрение отличается от нашего

3:00
Зоосфера

Когда мы смотрим на мир глазами собаки, открывается удивительная картина: их зрение сильно отличается от человеческого, но имеет свои уникальные преимущества. Ниже — всё, что вам нужно знать о том, как видят наши четвероногие друзья.

Мопс
Фото: freepik.com by diana.grytsku, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Мопс

Какие цвета различают собаки

Популярное мнение, что собаки видят мир черно-белым, давно опровергнуто. Их зрение ограничено двумя типами рецепторов — колбочек, из-за чего доступная палитра включает только желтые и синие оттенки.

  • Не различают красный цвет, но вместо него видят желтый.
  • Зеленые тона также теряются, превращаясь в оттенки желтого.

Мир собаки напоминает фильтр с желто-синим градиентом.

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Собаки превосходят человека в способности видеть в темноте благодаря большому количеству палочек на сетчатке глаза.

  • Они могут ориентироваться в слабом освещении в 5 раз лучше, чем люди.
  • Отражательная оболочка глаза, тапетум, позволяет рецепторам "уловить" даже минимальный свет.

Именно поэтому питомцы свободно перемещаются в темных комнатах, где человек безнадежно ищет выключатель.

Острота зрения и угол обзора

Собаки видят мир несколько размытым из-за отсутствия желтого пятна на сетчатке. Однако их зрение компенсируется широким углом обзора:

  • У людей он составляет около 180°, у собак — до 250°.
  • Узкие морды охотничьих пород дают преимущество в боковом зрении, а у короткомордых брахицефалов оно несколько ограничено.

Близорукость или дальнозоркость

Собаки имеют незначительную дальнозоркость, что позволяет им хорошо фиксировать движущиеся объекты на расстоянии. Вблизи же, на расстоянии менее 35 см, предметы становятся для них размытыми.

Некоторые породы, такие как лабрадоры, могут быть генетически предрасположены к близорукости, но это скорее исключение, чем правило.

Собаки и телевизор

Современные телевизоры с частотой обновления экрана от 120 Гц позволяют собакам воспринимать видео как непрерывное изображение.

Однако, несмотря на это, телевизионные программы редко вызывают у них длительный интерес. Исключение — видео с изображениями и звуками других собак.

Проблемы со зрением у собак

Собаки, как и люди, могут терять зрение из-за:

  • Травм.
  • Инфекций.
  • Возрастных изменений.
  • Эндокринных нарушений.

Признаки ухудшения зрения

  • Животное старается держаться у стен.
  • Налетает на предметы.
  • Нервничает в новой обстановке.

Регулярные осмотры у ветеринара помогут вовремя заметить проблему и сохранить здоровье питомца.

Уточнения

Соба́ка (лат. Canis familiaris, или Canis lupus familiaris) — домашнее животное, одно из наиболее популярных (наряду с кошкой) животных-компаньонов.

Автор Мария Круглова
Мария Круглова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
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