Мир глазами собаки: чем их зрение отличается от нашего

Когда мы смотрим на мир глазами собаки, открывается удивительная картина: их зрение сильно отличается от человеческого, но имеет свои уникальные преимущества. Ниже — всё, что вам нужно знать о том, как видят наши четвероногие друзья.
Популярное мнение, что собаки видят мир черно-белым, давно опровергнуто. Их зрение ограничено двумя типами рецепторов — колбочек, из-за чего доступная палитра включает только желтые и синие оттенки.
Мир собаки напоминает фильтр с желто-синим градиентом.
Собаки превосходят человека в способности видеть в темноте благодаря большому количеству палочек на сетчатке глаза.
Именно поэтому питомцы свободно перемещаются в темных комнатах, где человек безнадежно ищет выключатель.
Собаки видят мир несколько размытым из-за отсутствия желтого пятна на сетчатке. Однако их зрение компенсируется широким углом обзора:
Собаки имеют незначительную дальнозоркость, что позволяет им хорошо фиксировать движущиеся объекты на расстоянии. Вблизи же, на расстоянии менее 35 см, предметы становятся для них размытыми.
Некоторые породы, такие как лабрадоры, могут быть генетически предрасположены к близорукости, но это скорее исключение, чем правило.
Современные телевизоры с частотой обновления экрана от 120 Гц позволяют собакам воспринимать видео как непрерывное изображение.
Однако, несмотря на это, телевизионные программы редко вызывают у них длительный интерес. Исключение — видео с изображениями и звуками других собак.
Собаки, как и люди, могут терять зрение из-за:
Признаки ухудшения зрения
Регулярные осмотры у ветеринара помогут вовремя заметить проблему и сохранить здоровье питомца.
Соба́ка (лат. Canis familiaris, или Canis lupus familiaris) — домашнее животное, одно из наиболее популярных (наряду с кошкой) животных-компаньонов.
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