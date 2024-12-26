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Собака постоянно лает: как справиться с поведением питомца

3:00
Зоосфера

Лай собаки — это естественный способ общения, но чрезмерное поведение может стать проблемой для хозяев и окружающих. Узнайте, как справиться с этой задачей, обучая питомца правильному поведению.

Чихуахуа
Фото: freepik.com is licensed under public domain
Чихуахуа

Почему собака лает

Прежде чем приступать к исправлению поведения, важно понять причины лая.

  • Территориальная защита: собака предупреждает о потенциальной угрозе.
  • Страх или тревога: шум или незнакомые объекты могут пугать животное.
  • Скука: одиночество и недостаток активности часто провоцируют лай.
  • Приветствие или радость: собаки лают, выражая эмоции.
  • Привлечение внимания: питомец хочет лакомство, прогулку или игру.
  • Сепарационная тревога: разлука с хозяином вызывает стресс и вой.

Каждая ситуация требует индивидуального подхода.

Шумные породы

Некоторые породы склонны к частому лаю. 

  • Бигль
  • Йоркширский терьер
  • Померанский шпиц
  • Чихуахуа
  • Вест-хайленд-уайт-терьер

Если вы планируете завести собаку, учитывайте особенности породы.

Методы дрессировки

Игнорирование

  • Не реагируйте на лай, если он не вызван угрозой. Постепенно собака поймет, что такой способ привлечь внимание не работает.

Обучение командам

  • Научите питомца командам "тихо" или "молчать". При выполнении команды награждайте собаку лакомством.

Переключение внимания

  • Если собака начинает лаять, отвлеките ее игрушкой или командой. Это помогает перенаправить энергию.

Социализация

  • Знакомьте питомца с другими животными и людьми. Чем больше опыта у собаки, тем спокойнее она реагирует на раздражители.

Приучение к одиночеству

  • Оставляйте собаку одну на короткое время, постепенно увеличивая его. Перед уходом хорошо выгуляйте и оставьте игрушки, чтобы животное не скучало.

Чего делать нельзя

  • Не применять силу: физическое наказание вызывает страх и агрессию.
  • Не кричать: громкий голос только усилит тревогу.
  • Не потакать: нельзя поощрять лай игрушками или лакомством.

Дополнительные средства

Седативные препараты

  • Назначаются только ветеринаром в случае сильного стресса.

Ошейники "антилай"

  • Используются для коррекции поведения, но не подходят собакам с неврозами.

Удаление голосовых связок

  • Крайне нежелательный метод, который может травмировать психику животного.

Советы кинологов

Кинологи рекомендуют:

  • уделять время воспитанию с самого раннего возраста;
  • обеспечивать ежедневные прогулки и умственные нагрузки;
  • устанавливать правила общения с собакой.

Собаки чувствуют любовь и внимание. Регулярное общение и забота помогут избежать большинства проблем.

Уточнения

Лай - звук, издаваемый, как правило, собаками, хотя иногда этим же словом называют похожие звуки, издаваемые волками, лисами, куницами и ластоногими, а также лающей иглоногой совой.

Автор Мария Круглова
Мария Круглова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Редактор Елена Маргвелашвили
Елена Маргвелашвили — журналист, выпускающий редактор Правды.Ру
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