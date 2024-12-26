Собака постоянно лает: как справиться с поведением питомца

3:00 Your browser does not support the audio element. Зоосфера

Лай собаки — это естественный способ общения, но чрезмерное поведение может стать проблемой для хозяев и окружающих. Узнайте, как справиться с этой задачей, обучая питомца правильному поведению.

Фото: freepik.com is licensed under public domain Чихуахуа

Почему собака лает

Прежде чем приступать к исправлению поведения, важно понять причины лая.

Территориальная защита: собака предупреждает о потенциальной угрозе.

собака предупреждает о потенциальной угрозе. Страх или тревога: шум или незнакомые объекты могут пугать животное.

шум или незнакомые объекты могут пугать животное. Скука: одиночество и недостаток активности часто провоцируют лай.

одиночество и недостаток активности часто провоцируют лай. Приветствие или радость: собаки лают, выражая эмоции.

собаки лают, выражая эмоции. Привлечение внимания: питомец хочет лакомство, прогулку или игру.

питомец хочет лакомство, прогулку или игру. Сепарационная тревога: разлука с хозяином вызывает стресс и вой.

Каждая ситуация требует индивидуального подхода.

Шумные породы

Некоторые породы склонны к частому лаю.

Бигль

Йоркширский терьер

Померанский шпиц

Чихуахуа

Вест-хайленд-уайт-терьер

Если вы планируете завести собаку, учитывайте особенности породы.

Методы дрессировки

Игнорирование

Не реагируйте на лай, если он не вызван угрозой. Постепенно собака поймет, что такой способ привлечь внимание не работает.

Обучение командам

Научите питомца командам "тихо" или "молчать". При выполнении команды награждайте собаку лакомством.

Переключение внимания

Если собака начинает лаять, отвлеките ее игрушкой или командой. Это помогает перенаправить энергию.

Социализация

Знакомьте питомца с другими животными и людьми. Чем больше опыта у собаки, тем спокойнее она реагирует на раздражители.

Приучение к одиночеству

Оставляйте собаку одну на короткое время, постепенно увеличивая его. Перед уходом хорошо выгуляйте и оставьте игрушки, чтобы животное не скучало.

Чего делать нельзя

Не применять силу: физическое наказание вызывает страх и агрессию.

физическое наказание вызывает страх и агрессию. Не кричать: громкий голос только усилит тревогу.

громкий голос только усилит тревогу. Не потакать: нельзя поощрять лай игрушками или лакомством.

Дополнительные средства

Седативные препараты

Назначаются только ветеринаром в случае сильного стресса.

Ошейники "антилай"

Используются для коррекции поведения, но не подходят собакам с неврозами.

Удаление голосовых связок

Крайне нежелательный метод, который может травмировать психику животного.

Советы кинологов

Кинологи рекомендуют:

уделять время воспитанию с самого раннего возраста;

обеспечивать ежедневные прогулки и умственные нагрузки;

устанавливать правила общения с собакой.

Собаки чувствуют любовь и внимание. Регулярное общение и забота помогут избежать большинства проблем.

Уточнения

Лай - звук, издаваемый, как правило, собаками, хотя иногда этим же словом называют похожие звуки, издаваемые волками, лисами, куницами и ластоногими, а также лающей иглоногой совой.

