Опасный лишай у кошек: как защитить питомца и себя

Лишай — одна из самых распространенных инфекций у кошек, представляющая угрозу для человека. Болезнь может протекать бессимптомно, но при этом оставаться заразной.
О том, как выявить, лечить и предупредить это заболевание, рассказываем в этом материале.
Лишай — кожная инфекция, вызванная грибками или аллергенами. Заболевание опасно как для самих животных, так и для их владельцев. Основные признаки:
Инфекция легко передается через прямой контакт, а также через мебель, одежду и даже обувь.
Чаще всего лишай развивается у питомцев с ослабленным иммунитетом. Причины:
Даже домашняя кошка может заразиться, так как человек приносит возбудителей на обуви и одежде.
Каждый вид лишая имеет свои симптомы и риски:
Лечение зависит от типа лишая и состояния питомца.
Общие рекомендации
Основные методы лечения
При стригущем лишае необходимо санитарно обрабатывать помещение, чтобы избежать повторного заражения.
Для людей опасны грибковые виды лишая. Они вызывают сильный зуд, жжение, пятна на коже, а при отсутствии лечения могут привести к облысению и хроническому дискомфорту.
Чтобы защитить питомца и себя, соблюдайте простые правила:
Если вы решили взять с улицы котенка или щенка, сразу отнесите его на осмотр к ветеринару.
Лиша́й - термин, употребляемый для обозначения заболеваний кожи различной этиологии, при которых основной элемент сыпи — мелкие зудящие узелки, не трансформирующиеся в другие высыпания; воспалительные пятна па́пулы.
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