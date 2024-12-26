Опасный лишай у кошек: как защитить питомца и себя

3:00 Your browser does not support the audio element. Зоосфера

Лишай — одна из самых распространенных инфекций у кошек, представляющая угрозу для человека. Болезнь может протекать бессимптомно, но при этом оставаться заразной.

Фото: flickr. com by Nickolas Titkov, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/ Британская кошка

О том, как выявить, лечить и предупредить это заболевание, рассказываем в этом материале.

Что такое лишай и как его распознать

Лишай — кожная инфекция, вызванная грибками или аллергенами. Заболевание опасно как для самих животных, так и для их владельцев. Основные признаки:

Участки кожи без шерсти.

Шелушение или покраснение.

Зуд и ломкость когтей.

Инфекция легко передается через прямой контакт, а также через мебель, одежду и даже обувь.

Основные причины заболевания

Чаще всего лишай развивается у питомцев с ослабленным иммунитетом. Причины:

Плохое питание.

Недостаток витаминов.

Самовыгул или контакт с больными животными.

Побочные эффекты от лечения.

Даже домашняя кошка может заразиться, так как человек приносит возбудителей на обуви и одежде.

Виды лишая и их особенности

Каждый вид лишая имеет свои симптомы и риски:

Стригущий лишай: шелушащиеся пятна, выпадение шерсти, поражение когтей. Очень заразен для людей.

шелушащиеся пятна, выпадение шерсти, поражение когтей. Очень заразен для людей. Отрубевидный лишай: бледные пятна, которые могут сливаться. Риск заражения высокий.

бледные пятна, которые могут сливаться. Риск заражения высокий. Розовый лишай: напоминает аллергическую сыпь. Для людей безопасен.

напоминает аллергическую сыпь. Для людей безопасен. Мокнущий лишай: красные пятна, болезненность, образование гнойников. Не заразен, но вызывает дискомфорт у животного.

Лечение

Лечение зависит от типа лишая и состояния питомца.

Общие рекомендации

Изолировать животное от людей и других питомцев.

Увеличить уборку в доме, избегая агрессивной химии.

Проконсультироваться с ветеринаром для точной диагностики.

Основные методы лечения

противогрибковые мази и шампуни.

таблетки для внутреннего применения.

корректировку питания с добавлением витаминов.

При стригущем лишае необходимо санитарно обрабатывать помещение, чтобы избежать повторного заражения.

Опасность для человека

Для людей опасны грибковые виды лишая. Они вызывают сильный зуд, жжение, пятна на коже, а при отсутствии лечения могут привести к облысению и хроническому дискомфорту.

Профилактика

Чтобы защитить питомца и себя, соблюдайте простые правила:

Регулярно мойте руки после улицы.

Следите за питанием и гигиеной питомца.

Избегайте контакта с подозрительными животными.

Вовремя посещайте ветеринара.

Если вы решили взять с улицы котенка или щенка, сразу отнесите его на осмотр к ветеринару.

Уточнения

Лиша́й - термин, употребляемый для обозначения заболеваний кожи различной этиологии, при которых основной элемент сыпи — мелкие зудящие узелки, не трансформирующиеся в другие высыпания; воспалительные пятна па́пулы.

