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Опасный лишай у кошек: как защитить питомца и себя

3:00
Зоосфера

Лишай — одна из самых распространенных инфекций у кошек, представляющая угрозу для человека. Болезнь может протекать бессимптомно, но при этом оставаться заразной.

Британская кошка
Фото: flickr. com by Nickolas Titkov, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/
Британская кошка

О том, как выявить, лечить и предупредить это заболевание, рассказываем в этом материале.

Что такое лишай и как его распознать

Лишай — кожная инфекция, вызванная грибками или аллергенами. Заболевание опасно как для самих животных, так и для их владельцев. Основные признаки:

  • Участки кожи без шерсти.
  • Шелушение или покраснение.
  • Зуд и ломкость когтей.

Инфекция легко передается через прямой контакт, а также через мебель, одежду и даже обувь.

Основные причины заболевания

Чаще всего лишай развивается у питомцев с ослабленным иммунитетом. Причины:

  • Плохое питание.
  • Недостаток витаминов.
  • Самовыгул или контакт с больными животными.
  • Побочные эффекты от лечения.

Даже домашняя кошка может заразиться, так как человек приносит возбудителей на обуви и одежде.

Виды лишая и их особенности

Каждый вид лишая имеет свои симптомы и риски:

  • Стригущий лишай: шелушащиеся пятна, выпадение шерсти, поражение когтей. Очень заразен для людей.
  • Отрубевидный лишай: бледные пятна, которые могут сливаться. Риск заражения высокий.
  • Розовый лишай: напоминает аллергическую сыпь. Для людей безопасен.
  • Мокнущий лишай: красные пятна, болезненность, образование гнойников. Не заразен, но вызывает дискомфорт у животного.

Лечение

Лечение зависит от типа лишая и состояния питомца.

Общие рекомендации

  • Изолировать животное от людей и других питомцев.
  • Увеличить уборку в доме, избегая агрессивной химии.
  • Проконсультироваться с ветеринаром для точной диагностики.

Основные методы лечения

  • противогрибковые мази и шампуни.
  • таблетки для внутреннего применения.
  • корректировку питания с добавлением витаминов.

При стригущем лишае необходимо санитарно обрабатывать помещение, чтобы избежать повторного заражения.

Опасность для человека

Для людей опасны грибковые виды лишая. Они вызывают сильный зуд, жжение, пятна на коже, а при отсутствии лечения могут привести к облысению и хроническому дискомфорту.

Профилактика

Чтобы защитить питомца и себя, соблюдайте простые правила:

  • Регулярно мойте руки после улицы.
  • Следите за питанием и гигиеной питомца.
  • Избегайте контакта с подозрительными животными.
  • Вовремя посещайте ветеринара.

Если вы решили взять с улицы котенка или щенка, сразу отнесите его на осмотр к ветеринару.

Уточнения

Лиша́й - термин, употребляемый для обозначения заболеваний кожи различной этиологии, при которых основной элемент сыпи — мелкие зудящие узелки, не трансформирующиеся в другие высыпания; воспалительные пятна па́пулы.

Автор Мария Круглова
Мария Круглова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
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