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Функциональные добавки: польза, о которой знают не все

2:47
Зоосфера

Все больше владельцев домашних животных в США включают функциональные добавки в рацион своих питомцев. Это не просто модный тренд: такие средства помогают поддерживать здоровье и активность любимцев, особенно в пожилом возрасте.

Дружба кошки и собаки
Фото: freepik.com is licensed under public domain
Дружба кошки и собаки

Согласно отчету компании ADM, владельцы животных готовы инвестировать в их здоровье, выбирая корма с функциональными ингредиентами.

Почему популярность растет

По данным исследования, 85% хозяев домашних животных считают, что питание с добавками важно как для них самих, так и для питомцев.

Аналитики прогнозируют, что мировой рынок кормов и добавок для животных будет расти на 8% ежегодно до 2028 года. Основной причиной этого называют осознанный подход владельцев к уходу за питомцами.

Какие добавки выбирают чаще всего

Мягкие жевательные добавки с пробиотиками, пребиотиками, омега-3, глюкозамином и другими активными компонентами пользуются особой популярностью. Их функции:

Улучшение пищеварения: поддержание микрофлоры кишечника снижает риск проблем с ЖКТ.

Поддержка иммунитета: антиоксиданты и витамины защищают клетки от окислительного стресса.

Здоровье кожи и шерсти: жирные кислоты уменьшают воспаление и улучшают внешний вид.

Подвижность суставов: глюкозамин и хондроитин помогают при заболеваниях соединительных тканей.

Снижение стресса: травяные экстракты уменьшают тревожность.

Важность консультации с ветеринаром

Руководитель Ветеринарного центра Екатерина Воробьева подчеркивает, что перед использованием добавок обязательно нужно проконсультироваться с врачом.

Некоторые препараты могут быть противопоказаны, например, глюкозамин — при заболеваниях печени. Кроме того, важно учитывать возможные аллергические реакции и взаимодействие добавок с лекарствами.

«Добавки не заменяют сбалансированный рацион, а лишь дополняют его для улучшения здоровья питомца», — отмечает Екатерина Воробьева.

Как избежать ошибок

  • Начинайте с малых доз: это поможет проверить переносимость продукта.
  • Изучайте состав: избегайте компонентов, вызывающих аллергию.
  • Учитывайте лекарства: например, добавки с витамином K могут снижать эффективность антикоагулянтов.

Ветеринар поможет подобрать оптимальный продукт, проверит состояние животного и оценит эффективность добавки. Такой подход позволяет минимизировать риски и поддерживать здоровье питомца на высшем уровне.

Уточнения

Витами́ны (от лат. vita "жизнь" + амин) — группа органических соединений разнообразной химической природы, объединённая по признаку их абсолютной необходимости для гетеротрофного организма в качестве составной части пищи (в общем случае — из окружающей среды).

Автор Мария Круглова
Мария Круглова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
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