Функциональные добавки: польза, о которой знают не все

Все больше владельцев домашних животных в США включают функциональные добавки в рацион своих питомцев. Это не просто модный тренд: такие средства помогают поддерживать здоровье и активность любимцев, особенно в пожилом возрасте.
Согласно отчету компании ADM, владельцы животных готовы инвестировать в их здоровье, выбирая корма с функциональными ингредиентами.
По данным исследования, 85% хозяев домашних животных считают, что питание с добавками важно как для них самих, так и для питомцев.
Аналитики прогнозируют, что мировой рынок кормов и добавок для животных будет расти на 8% ежегодно до 2028 года. Основной причиной этого называют осознанный подход владельцев к уходу за питомцами.
Мягкие жевательные добавки с пробиотиками, пребиотиками, омега-3, глюкозамином и другими активными компонентами пользуются особой популярностью. Их функции:
Улучшение пищеварения: поддержание микрофлоры кишечника снижает риск проблем с ЖКТ.
Поддержка иммунитета: антиоксиданты и витамины защищают клетки от окислительного стресса.
Здоровье кожи и шерсти: жирные кислоты уменьшают воспаление и улучшают внешний вид.
Подвижность суставов: глюкозамин и хондроитин помогают при заболеваниях соединительных тканей.
Снижение стресса: травяные экстракты уменьшают тревожность.
Руководитель Ветеринарного центра Екатерина Воробьева подчеркивает, что перед использованием добавок обязательно нужно проконсультироваться с врачом.
Некоторые препараты могут быть противопоказаны, например, глюкозамин — при заболеваниях печени. Кроме того, важно учитывать возможные аллергические реакции и взаимодействие добавок с лекарствами.
«Добавки не заменяют сбалансированный рацион, а лишь дополняют его для улучшения здоровья питомца», — отмечает Екатерина Воробьева.
Ветеринар поможет подобрать оптимальный продукт, проверит состояние животного и оценит эффективность добавки. Такой подход позволяет минимизировать риски и поддерживать здоровье питомца на высшем уровне.
Витами́ны (от лат. vita "жизнь" + амин) — группа органических соединений разнообразной химической природы, объединённая по признаку их абсолютной необходимости для гетеротрофного организма в качестве составной части пищи (в общем случае — из окружающей среды).
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