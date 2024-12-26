Функциональные добавки: польза, о которой знают не все

2:47 Your browser does not support the audio element. Зоосфера

Все больше владельцев домашних животных в США включают функциональные добавки в рацион своих питомцев. Это не просто модный тренд: такие средства помогают поддерживать здоровье и активность любимцев, особенно в пожилом возрасте.

Фото: freepik.com is licensed under public domain Дружба кошки и собаки

Согласно отчету компании ADM, владельцы животных готовы инвестировать в их здоровье, выбирая корма с функциональными ингредиентами.

Почему популярность растет

По данным исследования, 85% хозяев домашних животных считают, что питание с добавками важно как для них самих, так и для питомцев.

Аналитики прогнозируют, что мировой рынок кормов и добавок для животных будет расти на 8% ежегодно до 2028 года. Основной причиной этого называют осознанный подход владельцев к уходу за питомцами.

Какие добавки выбирают чаще всего

Мягкие жевательные добавки с пробиотиками, пребиотиками, омега-3, глюкозамином и другими активными компонентами пользуются особой популярностью. Их функции:

Улучшение пищеварения: поддержание микрофлоры кишечника снижает риск проблем с ЖКТ.

Поддержка иммунитета: антиоксиданты и витамины защищают клетки от окислительного стресса.

Здоровье кожи и шерсти: жирные кислоты уменьшают воспаление и улучшают внешний вид.

Подвижность суставов: глюкозамин и хондроитин помогают при заболеваниях соединительных тканей.

Снижение стресса: травяные экстракты уменьшают тревожность.

Важность консультации с ветеринаром

Руководитель Ветеринарного центра Екатерина Воробьева подчеркивает, что перед использованием добавок обязательно нужно проконсультироваться с врачом.

Некоторые препараты могут быть противопоказаны, например, глюкозамин — при заболеваниях печени. Кроме того, важно учитывать возможные аллергические реакции и взаимодействие добавок с лекарствами.

«Добавки не заменяют сбалансированный рацион, а лишь дополняют его для улучшения здоровья питомца», — отмечает Екатерина Воробьева.

Как избежать ошибок

Начинайте с малых доз : это поможет проверить переносимость продукта.

: это поможет проверить переносимость продукта. Изучайте состав: избегайте компонентов, вызывающих аллергию.

избегайте компонентов, вызывающих аллергию. Учитывайте лекарства: например, добавки с витамином K могут снижать эффективность антикоагулянтов.

Ветеринар поможет подобрать оптимальный продукт, проверит состояние животного и оценит эффективность добавки. Такой подход позволяет минимизировать риски и поддерживать здоровье питомца на высшем уровне.

Уточнения

Витами́ны (от лат. vita "жизнь" + амин) — группа органических соединений разнообразной химической природы, объединённая по признаку их абсолютной необходимости для гетеротрофного организма в качестве составной части пищи (в общем случае — из окружающей среды).

