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Самые ленивые породы собак: выбор для спокойной жизни

2:26
Зоосфера

Кинологи Российской кинологической федерации составили список пород, которые подойдут владельцам, не готовым тратить много времени на долгие прогулки и активные игры с питомцами.

Собака в автомобиле
Фото: flickr.com by Daniel Ramirez, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
Собака в автомобиле

Эти собаки предпочитают спокойствие и уют, что делает их идеальными для людей с размеренным образом жизни.

Английский бульдог

Английские бульдоги — настоящие домоседы. Им не нужно много физической активности, а прогулки они воспринимают скорее как необходимость, чем удовольствие.

Эти питомцы обожают мягкие лежанки и домашний уют. Владельцу не стоит ждать от них инициативы к играм или длительным прогулкам.

Бассет-хаунд

Хотя бассет-хаунды относятся к охотничьим породам, они не отличаются большой активностью в повседневной жизни.

Эти собаки любят спокойствие и уют, а также не прочь повыпрашивать лакомства у хозяина, что может привести к лишнему весу. Бассет-хаунды отлично ладят с детьми и станут хорошими семейными питомцами.

Пекинес

Пекинесы известны своим аристократическим поведением. Они любят наблюдать за происходящим, оставаясь в стороне от активных игр. Эти миниатюрные собаки ценят комфорт и умиротворение, а владельцы могут быть уверены, что их мебель или обувь останутся в целости.

Пекинесы — отличный выбор для тех, кто ищет спокойного и уравновешенного питомца.

Шарпей

Шарпеи выделяются не только своими складками, но и независимым характером. Они не нуждаются в высоких физических нагрузках, но требуют внимания к своему воспитанию.

Эти собаки подойдут людям, которые готовы уделять время дрессировке, но не планируют проводить много времени на улице.

Ши-тцу

Ши-тцу — это собаки-компаньоны с дружелюбным и уравновешенным нравом. Они любят прогулки на свежем воздухе, но не страдают, если их прогулки будут короткими. Эти питомцы ценят домашний уют и с радостью проводят время рядом с владельцем.

Каждая из перечисленных пород идеально подходит для людей, ценящих спокойствие и комфорт. Эти собаки станут верными компаньонами для тех, кто предпочитает размеренный образ жизни и уютную домашнюю атмосферу.

Выбор породы — это шаг к созданию гармонии между питомцем и его хозяином.

 

Уточнения

Соба́ка (лат. Canis familiaris, или Canis lupus familiaris) — домашнее животное, одно из наиболее популярных (наряду с кошкой) животных-компаньонов.

Автор Мария Круглова
Мария Круглова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
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