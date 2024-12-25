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Где в России ввели обязательную регистрацию собак: список регионов и что нужно знать

3:42
Зоосфера

Приморский край стал 19-м регионом России, где ввели обязательную регистрацию собак. Законодательные изменения в этой области продолжают обсуждаться в десятках других субъектов.

Собака
Фото: unsplash.com by Andrew Branch, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Собака

Как регионы внедряют эту систему и чем она отличается? Разберём подробнее.

Московская область

Первым регионом, где начали обязательную регистрацию собак, стала Московская область. Закон действует с 1 сентября 2023 года. Владельцы обязаны зарегистрировать питомца в течение 14 дней после его приобретения или достижения трёхмесячного возраста.

Сделать это можно через портал Госуслуг. Чипирование в государственных ветклиниках бесплатное, если оно было проведено ранее. В противном случае владельцу придётся оплатить установку.

Ленинградская область

С 1 января 2025 года регистрация собак станет обязательной в Ленинградской области. Особенность региона — использование биометрии: нейросеть анализирует 522 точки на теле животного для его идентификации.

Процедура для владельцев бесплатна, а внедрение системы обошлось бюджету в 2,5 млн рублей. За отсутствие регистрации с июля 2025 года начнут штрафовать.

Амурская область

В Амурской области закон действует с 1 июля 2024 года. Зарегистрировать нужно всех собак старше двух месяцев в течение 30 дней после их покупки. Ветеринарные станции чипируют животных, если это не было сделано ранее, и вносят их данные в реестр.

Рязанская область

Жителям Рязанской области осталось меньше недели для регистрации своих собак — срок истекает 1 января 2025 года. Регистрация обязательна для всех собак старше четырёх месяцев. Владельцы должны вносить данные в МФЦ или ветеринарные учреждения.

Алтайский край и другие регионы

С 1 января 2025 года регистрация собак вводится в Алтайском крае. До марта действует льготная стоимость чипирования — 175 рублей. Штрафы за отсутствие регистрации начнут применять с июля. Подобные меры уже действуют в Коми, Иркутской области, Марий Эл и ряде других регионов.

Почему регионы вводят регистрацию

Обязательная регистрация направлена на повышение ответственности владельцев. Например, она помогает привлечь к ответственности тех, кто не убирает за собакой, выгуливает её без поводка или намордника, или если питомец нападает на людей.

Кроме того, система упрощает поиск потерявшихся животных и позволяет контролировать численность бездомных собак.

Перспективы

Пока введение налога на содержание домашних животных не планируется, однако такая возможность обсуждается на перспективу.

Как отметил Леонид Кротов, руководитель Управления ветеринарии Ленинградской области:

"Сейчас главная задача — упорядочить содержание домашних животных и дисциплинировать владельцев".

Обязательная регистрация уже охватила многие регионы России, и этот список продолжает расти.

Подобные меры позволяют решать вопросы безопасности и ответственности владельцев, создавая более комфортные условия для сосуществования людей и животных.

Уточнения

Соба́ка (лат. Canis familiaris, или Canis lupus familiaris) — домашнее животное, одно из наиболее популярных (наряду с кошкой) животных-компаньонов.

Автор Мария Круглова
Мария Круглова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
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