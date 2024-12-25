Как помочь собаке пережить новогодние фейерверки

Праздничные дни, наполненные весельем и шумом, могут стать настоящим испытанием для собак. Даже если ваш питомец обычно спокоен, новогодние салюты, обилие еды и яркий декор могут представлять для него серьезную угрозу. Ответственность владельца — создать для своего питомца безопасные условия. Вот три главных правила, которые помогут избежать неприятностей.
1. Прогулка до начала активного празднования
Шум петард, фейерверков и хлопушек — один из главных источников страха для собак. Даже самые храбрые питомцы могут испугаться резких звуков и попытаться сбежать. Чтобы избежать такого риска:
2. Контроль за едой
Во время праздников собаки часто оказываются в зоне действия праздничного стола, привлеченные ароматами блюд. Однако большинство праздничных угощений вредны или даже опасны для них. Запрещенные продукты включают шоколад, алкоголь, кости от мяса, специи и лук.
3. Безопасный декор
Яркие гирлянды, блестящие игрушки, мишура и дождик могут привлечь внимание собаки, но они несут в себе риск. Если питомец решит попробовать украшения на вкус, это может привести к удушью, повреждению ЖКТ или электротравме.
Ваш питомец тоже участник праздника, и его безопасность — в ваших руках. Заблаговременное планирование и соблюдение этих простых правил помогут избежать неприятностей, чтобы праздник прошел спокойно и радостно для всех.
Соба́ка (лат. Canis familiaris, или Canis lupus familiaris) — домашнее животное, одно из наиболее популярных (наряду с кошкой) животных-компаньонов.
В семье футболиста Дмитрия Тарасова и блогера Анастасии Костенко появился пятый малыш.