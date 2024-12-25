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Как помочь собаке пережить новогодние фейерверки

2:23
Зоосфера

Праздничные дни, наполненные весельем и шумом, могут стать настоящим испытанием для собак. Даже если ваш питомец обычно спокоен, новогодние салюты, обилие еды и яркий декор могут представлять для него серьезную угрозу. Ответственность владельца — создать для своего питомца безопасные условия. Вот три главных правила, которые помогут избежать неприятностей.

Собака
Фото: unsplash.com by Andrew Branch, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Собака

1. Прогулка до начала активного празднования

Шум петард, фейерверков и хлопушек — один из главных источников страха для собак. Даже самые храбрые питомцы могут испугаться резких звуков и попытаться сбежать. Чтобы избежать такого риска:

  • Выгуливайте собаку заранее, до того как начнется массовое празднование.
  • Используйте надежный поводок и ошейник, особенно если гуляете в людных местах.
  • Позаботьтесь о наличии адресника на ошейнике с контактной информацией.

2. Контроль за едой

Во время праздников собаки часто оказываются в зоне действия праздничного стола, привлеченные ароматами блюд. Однако большинство праздничных угощений вредны или даже опасны для них. Запрещенные продукты включают шоколад, алкоголь, кости от мяса, специи и лук.

  • Не оставляйте собаку без присмотра рядом с едой.
  • Обеспечьте питомцу доступ к его привычной пище или лакомствам, чтобы отвлечь внимание от стола.

3. Безопасный декор

Яркие гирлянды, блестящие игрушки, мишура и дождик могут привлечь внимание собаки, но они несут в себе риск. Если питомец решит попробовать украшения на вкус, это может привести к удушью, повреждению ЖКТ или электротравме.

  • Откажитесь от опасных аксессуаров, если ваш пес проявляет к ним интерес.
  • Убедитесь, что декор находится вне досягаемости животного.
  • Выбирайте безопасные альтернативы, такие как небьющиеся игрушки и закрытые светодиодные гирлянды.

Ваш питомец тоже участник праздника, и его безопасность — в ваших руках. Заблаговременное планирование и соблюдение этих простых правил помогут избежать неприятностей, чтобы праздник прошел спокойно и радостно для всех.

Уточнения

Соба́ка (лат. Canis familiaris, или Canis lupus familiaris) — домашнее животное, одно из наиболее популярных (наряду с кошкой) животных-компаньонов.

Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
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