Как сделать купание комфортным для вашей кошки

2:26 Your browser does not support the audio element. Зоосфера

Многие владельцы замечают, что купание вызывает у кошек неподдельный стресс. Это неудивительно, ведь природа наделила их собственным уникальным подходом к гигиене. Если вам всё-таки нужно искупать своего питомца, важно понять причины его нежелания и попытаться свести негативные эмоции к минимуму.

Фото: commons.wikimedia.org by Roo72, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/ Спящий кот

1. У кошек свой взгляд на гигиену

Кошки — одни из самых чистоплотных животных. Они тратят значительную часть дня на то, чтобы вылизывать свою шерсть и поддерживать её в идеальном состоянии. Для них это естественный процесс, который заменяет водные процедуры. Именно поэтому питомец может не понимать, зачем его окунают в воду с мылом или шампунем, запах которых кажется ему странным.

2. Неприятие температуры воды

Что кажется нам тёплым и комфортным, для кошки может быть слишком холодным. У кошек и людей разные представления о комфортной температуре. Даже слегка прохладная вода может вызвать у питомца дискомфорт, а если вода слишком горячая, это ещё больше усиливает стресс.

3. Потеря чувства безопасности

Вода лишает кошку привычного контроля над ситуацией. В скользкой ванне она чувствует себя уязвимой, неспособной сбежать или защититься. Для животного это серьёзное нарушение зоны комфорта. Именно поэтому многие кошки пытаются вырваться и спрятаться при купании.

Как снизить стресс от купания

Начинайте с раннего возраста. Приучение к водным процедурам с первых месяцев жизни поможет уменьшить страх.

Используйте мягкий шампунь. Выбирайте средства без резких запахов, специально разработанные для кошек.

Следите за температурой воды. Она должна быть чуть тёплой, но не горячей — примерно 37-38 °C.

Создайте безопасное пространство. Постелите на дно ванны коврик или полотенце, чтобы лапы не скользили.

Успокойте питомца. Разговаривайте с кошкой мягким тоном, чтобы она чувствовала себя в безопасности.

Купание для кошек — это стресс, который можно минимизировать при правильном подходе. Главное — уважать потребности питомца и учитывать его особенности, чтобы процедура прошла как можно спокойнее.

Уточнения

Ко́шка (лат. Felis catus) — домашнее животное, одно из наиболее популярных (наряду с собакой) "животных-компаньонов".

