Спасите свои двери и нервы: как отучить кошку от прыжков

2:08 Your browser does not support the audio element. Зоосфера

Кошки — это удивительные и энергичные существа, но иногда их поведение может вызывать у владельцев вопросы. Одной из распространенных проблем является прыжки на двери. Это поведение несложно объяснить, если разобраться в его причинах.

Фото: catza.net by Heikki Siltala, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/ Европейский короткошерстный кот на выставке в Турку

1. Переизбыток энергии

Кошки по своей природе — хищники, и для их здоровья крайне важно достаточное количество физической активности. Если питомец проводит большую часть времени в пассивном состоянии, его нерастраченная энергия находит выход в неожиданных формах, включая прыжки на двери. Для кошки это может быть своеобразной "тренировкой".

Что делать

Уделяйте больше времени играм с кошкой, используя игрушки, которые стимулируют охотничьи инстинкты.

Обеспечьте питомцу доступ к когтеточкам и игровым комплексам для лазания.

2. Неприятие ограничений

Кошки воспринимают свое жилище как территорию, где они вправе свободно передвигаться. Закрытые двери могут вызывать у них дискомфорт, так как они воспринимают их как препятствие. Такое поведение особенно часто проявляется, если дверь ведет в комнату, где кошка любит бывать.

Что делать

Постарайтесь минимизировать количество закрытых дверей, если это возможно.

Если дверь должна оставаться закрытой, попытайтесь отвлечь питомца игрушками или другим интересным занятием.

3. Нехватка внимания

Кошки могут быть менее выразительными в проявлении чувств, чем собаки, но это не значит, что они не нуждаются во внимании. Прыжки на двери иногда могут быть попыткой привлечь внимание владельцев.

Что делать

Уделяйте питомцу достаточно времени, общайтесь с ним и создавайте моменты взаимодействия.

Убедитесь, что кошка чувствует себя важной частью семьи.

Прыжки кошки на двери — это не просто каприз, а сигнал о потребностях питомца. Устранив причину такого поведения, вы сделаете своего пушистого друга более счастливым, а свою жизнь — спокойнее.

Уточнения

Ко́шка (лат. Felis catus) — домашнее животное, одно из наиболее популярных (наряду с собакой) "животных-компаньонов".

