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Три признака привязанности кошки к вам

1:45
Зоосфера

Кошки — удивительные существа, чья привязанность часто выражается не столь явно, как у собак. Однако их поведение может многое рассказать о том, что они чувствуют. Если вы хотите узнать, насколько вы важны для своей любимицы, обратите внимание на эти признаки.

Кошка лежит с человеком
Фото: commons.wikimedia.org by Testtotest, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Кошка лежит с человеком

1. Кошка проводит с вами время

Эксперты утверждают, что кошки предпочитают общество тех, кто им симпатичен. Если ваш питомец охотно находится рядом, ложится на колени или просто сидит поблизости, это явный знак расположения. Равнодушные кошки, напротив, находят себе занятие подальше от людей.

2. Приходит спать к вам

Когда кошка выбирает вас в качестве компаньона для сна, это демонстрирует высшую степень доверия. Для животного сон — это уязвимое состояние, и разделять его с вами кошка будет только в том случае, если чувствует себя в полной безопасности. Это один из самых ярких показателей привязанности.

3. Встречает у двери

Если вы замечаете, что кошка встречает вас, едва вы переступаете порог дома, это знак настоящего расположения. Такие действия говорят о том, что она искренне рада вашему возвращению и скучала в ваше отсутствие. Животное, которому вы безразличны, вряд ли станет отвлекаться от своих дел ради встречи.

Кошачья любовь может проявляться в мелочах, но эти знаки говорят о многом. Если ваш питомец регулярно проявляет такое поведение, будьте уверены — вы значимы для него. Не забывайте отвечать взаимностью, ведь для кошки ваша забота и внимание тоже очень важны.

Уточнения

Ко́шка (лат. Felis catus) — домашнее животное, одно из наиболее популярных (наряду с собакой) "животных-компаньонов".

Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
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