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Запахи, которые помогут отучить кошку от плохих привычек

2:26
Зоосфера

Кошки обладают невероятно чутким обонянием, и некоторые ароматы вызывают у них стойкое неприятие. Эти особенности можно использовать, чтобы отучить питомца от нежелательного поведения, например, интереса к мебели или справления нужды в неподходящем месте. Какие же запахи помогут справиться с этой задачей?

Кот породы мейн-кун
Фото: commons.wikimedia.org by Katusha211992, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Кот породы мейн-кун

1. Пряности: натуральный барьер

Кошки крайне негативно реагируют на запах многих пряностей. Перец, имбирь, майоран, чеснок, розмарин, сельдерей — всё это вызывает у животных дискомфорт. Чтобы защитить мебель или другие места, можно сделать саше с этими специями и разместить их в "проблемных зонах".

Совет: выбирайте специи с наиболее интенсивным ароматом для большей эффективности.

2. Эфирные масла: мощный отпугиватель

Эфирные масла обладают сильным и стойким запахом, который кошки не переносят. Особенно эффективны цитрусовые ароматы, такие как апельсин, лимон или грейпфрут. Также кошкам не нравится лаванда.

Как использовать: нанесите пару капель масла на ткань или ватный диск и разместите в нужном месте. Убедитесь, что питомец не имеет прямого контакта с маслами — их концентрация может быть токсичной.

3. Лук: естественный "сторож"

Резкий запах лука вызывает у кошек сильный дискомфорт. Можно разрезать луковицу на две части и оставить её в месте, которое нужно защитить от питомца.

Важно: держите лук вне зоны досягаемости кошки, так как его употребление в пищу опасно для её здоровья.

4. Апельсины и другие цитрусовые

Аромат цитрусовых — один из самых неприятных для кошек. Апельсиновая или лимонная кожура отлично справится с задачей. Просто разложите её в местах, которые хотите сделать недоступными для питомца.

Совет: кожуру можно натирать, чтобы усилить запах, или использовать свежевыжатый сок в смеси с водой для опрыскивания.

Использование запахов — это простой и эффективный способ корректировать поведение кошки, не причиняя ей вреда. Главное — соблюдать осторожность и не переусердствовать, чтобы не создавать питомцу лишнего стресса.

Уточнения

Ко́шка (лат. Felis catus) — домашнее животное, одно из наиболее популярных (наряду с собакой) "животных-компаньонов".

Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
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