Какие опасности скрывает снег для вашей собаки

1:55 Your browser does not support the audio element. Зоосфера

Многие владельцы собак замечают, что их питомцы иногда пытаются попробовать снег во время прогулки. На первый взгляд это может показаться безобидной шалостью, но на самом деле такая привычка несет серьезные риски для здоровья животного.

Фото: commons.wikimedia.org by AlixSaz, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Стерилизованная бездомная собака

Снег в природе: чем он опасен

Даже если вы гуляете в относительно чистой зоне, например, за городом или в лесу, снег может быть небезопасен. Эксперты предупреждают, что в нем могут содержаться микробы, загрязнения и другие вещества, которые негативно влияют на органы пищеварения собаки. Употребление даже небольшого количества снега может спровоцировать расстройство желудка, рвоту или диарею. В отдельных случаях потребуется помощь ветеринара.

Городской снег: повышенная опасность

В условиях города ситуация становится еще более серьезной. Городской снег часто загрязнен химическими реагентами, мусором и вредными веществами, использующимися для борьбы с обледенением. Если собака попробует такой снег, это может привести к острому отравлению, повреждению слизистой желудка или даже более тяжелым последствиям.

Как отучить питомца от вредной привычки

Чтобы защитить здоровье своего питомца:

Будьте внимательны на прогулках. Следите за тем, чтобы собака не ела снег.

Используйте команды. Обучите собаку команде "Фу!" или "Нельзя", чтобы предотвратить нежелательные действия.

Обеспечьте доступ к чистой воде. Иногда собаки едят снег из-за жажды. Убедитесь, что у питомца всегда есть возможность попить чистую воду.

Пусть снежные прогулки приносят радость, а не опасность. Соблюдая простые правила, вы сможете уберечь своего питомца от неприятностей и сохранить его здоровье.

Уточнения

Соба́ка (лат. Canis familiaris, или Canis lupus familiaris) — домашнее животное, одно из наиболее популярных (наряду с кошкой) животных-компаньонов.

