Три главных мифа о кошках, в которые вы до сих пор верите

2:05 Your browser does not support the audio element. Зоосфера

Кошки — это одни из самых популярных домашних животных, с которыми мы знакомимся еще в детстве. Кажется, что мы знаем о них всё, но даже самые заядлые любители пушистых питомцев иногда попадаются на распространенные стереотипы. Какие мифы о кошках давно пора оставить в прошлом?

Фото: flickr.com by Hisashi, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/ Кот

Миф №1: Кошка любит только себя

Этот стереотип знаком многим: кошек считают эгоистичными созданиями, не способными на привязанность. Но всё не так однозначно. Как отмечают эксперты, если между человеком и кошкой нет доверительных отношений, то о любви действительно говорить сложно. Однако в большинстве случаев кошки проявляют явную симпатию к своим владельцам, показывая это своим поведением — они приходят на колени, мурлыкают или обнимают хвостом.

Миф №2: Кошки всегда справляются с болезнями сами

Одна из самых опасных заблуждений — считать, что у кошек идеальное здоровье и они могут самостоятельно справляться с болезнями. Это не только неверно, но и рискованно. Если питомец плохо ест, прячется, выглядит вялым или отказывается от воды, это тревожный сигнал. В таких ситуациях нельзя терять время — требуется незамедлительная помощь ветеринара. Раннее обращение за помощью может спасти жизнь животного.

Миф №3: Кошки глупее собак

Существует мнение, что кошки менее умны, потому что не поддаются дрессировке. На самом деле это не так. Кошки обладают высоким интеллектом, но просто не видят смысла выполнять команды, как собаки. Их независимость — не признак глупости, а проявление другой стратегии поведения: они выбирают то, что выгодно именно им.

Кошки — это удивительные создания, которые ломают привычные стереотипы. Стоит внимательно наблюдать за ними, и вы увидите, что их мир намного сложнее и интереснее, чем может показаться на первый взгляд.

Уточнения

Ко́шка (лат. Felis catus) — домашнее животное, одно из наиболее популярных (наряду с собакой) "животных-компаньонов".

