Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Удобрения для смородины: проверенные рецепты для каждого этапа роста
Рискованные решения Трампа: главная ошибка нового президента США
Покупка дачи зимой: что учесть перед решением
Поступила новая партия автомобилей для депутатов Госдумы — кто пересядет
Как превратить уборку в лёгкий и быстрый процесс? Метод 20/10 в деле
Готовим на гарнир картофель по-итальянски, от которого ваши дети и гости будут в восторге
В январе пройдёт рыболовный чемпионат на Байкале
Техники макияжа, которые подчеркнут красоту рыжих волос
Самые ленивые породы собак: выбор для спокойной жизни

Три главных мифа о кошках, в которые вы до сих пор верите

2:05
Зоосфера

Кошки — это одни из самых популярных домашних животных, с которыми мы знакомимся еще в детстве. Кажется, что мы знаем о них всё, но даже самые заядлые любители пушистых питомцев иногда попадаются на распространенные стереотипы. Какие мифы о кошках давно пора оставить в прошлом?

Кот
Фото: flickr.com by Hisashi, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/
Кот

Миф №1: Кошка любит только себя

Этот стереотип знаком многим: кошек считают эгоистичными созданиями, не способными на привязанность. Но всё не так однозначно. Как отмечают эксперты, если между человеком и кошкой нет доверительных отношений, то о любви действительно говорить сложно. Однако в большинстве случаев кошки проявляют явную симпатию к своим владельцам, показывая это своим поведением — они приходят на колени, мурлыкают или обнимают хвостом.

Миф №2: Кошки всегда справляются с болезнями сами

Одна из самых опасных заблуждений — считать, что у кошек идеальное здоровье и они могут самостоятельно справляться с болезнями. Это не только неверно, но и рискованно. Если питомец плохо ест, прячется, выглядит вялым или отказывается от воды, это тревожный сигнал. В таких ситуациях нельзя терять время — требуется незамедлительная помощь ветеринара. Раннее обращение за помощью может спасти жизнь животного.

Миф №3: Кошки глупее собак

Существует мнение, что кошки менее умны, потому что не поддаются дрессировке. На самом деле это не так. Кошки обладают высоким интеллектом, но просто не видят смысла выполнять команды, как собаки. Их независимость — не признак глупости, а проявление другой стратегии поведения: они выбирают то, что выгодно именно им.

Кошки — это удивительные создания, которые ломают привычные стереотипы. Стоит внимательно наблюдать за ними, и вы увидите, что их мир намного сложнее и интереснее, чем может показаться на первый взгляд.

Уточнения

Ко́шка (лат. Felis catus) — домашнее животное, одно из наиболее популярных (наряду с собакой) "животных-компаньонов".

Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
Обсудить
Сейчас читают
У вас есть старая Nokia 3310? Эксперты рассказали о её текущей стоимости
Наука и техника
У вас есть старая Nokia 3310? Эксперты рассказали о её текущей стоимости Аудио 
Одеяло не помещается в стиралку? Вот лайфхак, который спасёт ситуацию
Недвижимость
Одеяло не помещается в стиралку? Вот лайфхак, который спасёт ситуацию Аудио 
Эмин Агаларов поделился фото с женой на новогодней Красной площади
Шоу-бизнес
Эмин Агаларов поделился фото с женой на новогодней Красной площади Аудио 
Популярное
Жена Дмитрия Тарасова сообщила о пополнении в семье

В семье футболиста Дмитрия Тарасова и блогера Анастасии Костенко появился пятый малыш.

Жена Дмитрия Тарасова сообщила о пополнении в семье
Одеяло не помещается в стиралку? Вот лайфхак, который спасёт ситуацию
Одеяло не помещается в стиралку? Вот лайфхак, который спасёт ситуацию
Золотое кольцо, скрывавшее тайну 1800 лет, найдено во Франции
Эмин Агаларов поделился фото с женой на новогодней Красной площади
Что известно о причинах крушения Эмбраера Азербайджанских авиалиний в Казахстане Любовь Степушова ЛАЗ-695. Легендарный советский автобус городских и пригородных маршрутов Дмитрий Плотников Тайны Троице-Сергиевой лавры кроются в месте упокоения иноков Игорь Буккер
Данилу Козловского поразил пустующий в предпраздничной Москве ГУМ
Татьяна Бакальчук купила 400-метровый небоскрёб в Москва-Сити под штаб-квартиру своей империи
Анастасия Волочкова раскрыла возраст нынешнего избранника
Анастасия Волочкова раскрыла возраст нынешнего избранника
Последние материалы
Рискованные решения Трампа: главная ошибка нового президента США
Покупка дачи зимой: что учесть перед решением
Поступила новая партия автомобилей для депутатов Госдумы — кто пересядет
Как превратить уборку в лёгкий и быстрый процесс? Метод 20/10 в деле
Готовим на гарнир картофель по-итальянски, от которого ваши дети и гости будут в восторге
В январе пройдёт рыболовный чемпионат на Байкале
Техники макияжа, которые подчеркнут красоту рыжих волос
Самые ленивые породы собак: выбор для спокойной жизни
Выдавливание прыщей: привычка, которая может обернуться осложнениями
Цены на российский газ рухнули вдвое из-за санкций ЕС
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.