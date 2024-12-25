Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Эффективность компонентов голубиного гороха при лечении псориаза подтверждена исследованиями
Рассказываем про уникальный трюк для идеального урожая капусты
Мария Погребняк и Алана Мамаева испугали публику своей худобой
Лечение пищевого отравления: что помогает и когда звонить в скорую
Почему ваша кошка не дает вам спать: три причины
Легко и просто: обучаем кошку приносить игрушки
Переедание и отеки: как не набрать лишний вес на праздниках
Toyota отправит донат для церемонии инаугурации президента США
Скандалы в автоиндустрии 2024: кто подорвал доверие покупателей

Почему собака ест землю и что с этим делать

2:22
Зоосфера

Иногда владельцы собак замечают странное поведение своих питомцев: интерес к земле и даже попытки ее съесть. Многие считают, что собаки "сами знают, что им нужно", и не вмешиваются. Но эксперты предупреждают: употребление несъедобных предметов опасно для здоровья животного. Давайте разберемся, почему собака может проявлять такой интерес.

Хаски
Фото: freepik.com is licensed under public domain
Хаски

Основные причины, почему собака ест землю

1. Простое любопытство

Если ваш питомец отличается повышенной любознательностью, он может попробовать землю "на вкус". В большинстве случаев это происходит пару раз, после чего животное теряет интерес: собака понимает, что земля несъедобна и невкусна.

2. Нехватка гемоглобина

Если питомец регулярно проявляет интерес к почве, причина может быть связана с недостатком питательных веществ, в частности низким уровнем гемоглобина. Это серьезный сигнал, требующий обращения к ветеринару. Специалист поможет выявить проблему и наладить рацион.

3. Проблемы с пищеварением

Дискомфорт в желудочно-кишечном тракте тоже может вызывать странное поведение у собаки. Пес может пытаться облегчить состояние, поедая траву или землю. Такое поведение сигнализирует о возможных нарушениях, которые требуют диагностики и лечения.

Что делать, если собака ест землю

Не игнорируйте проблему. Даже если собака ест землю из любопытства, лучше проследить, чтобы это не повторялось.

Проконсультируйтесь с ветеринаром. Если питомец регулярно проявляет интерес к почве, это может быть признаком проблем со здоровьем.

Наладьте рацион. Убедитесь, что собака получает сбалансированное питание с достаточным количеством витаминов и минералов.

Обеспечьте физическую и умственную нагрузку. Иногда странное поведение связано с банальной скукой. Займите питомца играми или тренировками.

Интерес к земле у собаки может быть вызван как безобидным любопытством, так и серьезными проблемами со здоровьем. Регулярное поедание почвы — это сигнал для владельца обратиться к ветеринару и пересмотреть питание и образ жизни питомца.

Уточнения

Соба́ка (лат. Canis familiaris, или Canis lupus familiaris) — домашнее животное, одно из наиболее популярных (наряду с кошкой) животных-компаньонов.

Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
Обсудить
Сейчас читают
Усик и Фьюри отстранены от бокса
Новости спорта
Усик и Фьюри отстранены от бокса Аудио 
АИ-95 зимой: скрытая проблема, о которой никто не говорит
Авто
АИ-95 зимой: скрытая проблема, о которой никто не говорит Аудио 
Ранее вымерший вид животных появился в дикой природе
Домашние животные
Ранее вымерший вид животных появился в дикой природе Аудио 
Популярное
Паспорт вместо прав: новые требования для водителей

Верховный суд РФ разъяснил, почему водительские права не заменяют паспорт при перевозке грузов. Узнайте, в каких случаях нужен гражданский документ.

Паспорт вместо прав: новые требования для водителей
Чем категорически нельзя кормить кошку?
Чем категорически нельзя кормить кошку?
Жена Дмитрия Тарасова сообщила о пополнении в семье
Секреты использования соды, о которых вы не знали
Что известно о причинах крушения Эмбраера Азербайджанских авиалиний в Казахстане Любовь Степушова ЛАЗ-695. Легендарный советский автобус городских и пригородных маршрутов Дмитрий Плотников Тайны Троице-Сергиевой лавры кроются в месте упокоения иноков Игорь Буккер
Одинокий Воробьёв: ничего хорошего о детстве и мечта о новогодней ночи в поезде
Золотое кольцо, скрывавшее тайну 1800 лет, найдено во Франции
Одеяло не помещается в стиралку? Вот лайфхак, который спасёт ситуацию
Одеяло не помещается в стиралку? Вот лайфхак, который спасёт ситуацию
Последние материалы
Переедание и отеки: как не набрать лишний вес на праздниках
Стало известно о планах Индии закупить российские РЛС "Воронеж-ДМ"
Toyota отправит донат для церемонии инаугурации президента США
Скандалы в автоиндустрии 2024: кто подорвал доверие покупателей
Уборка снега с приствольных кругов: первая важная процедура января
Фейерверки, оружие и ножи — необычная находка в ручной клади шокировала работников аэропорта
Уникальная паутина: как пауки ловят жертву за миллисекунды
Рассказываем, как исправить безвкусные помидоры
Отрастите красивые ногти: четыре доступных домашних метода
Учёные перечислили черты личности, которые отвечают за склонность к ночным кошмарам
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.