Кошка худеет: главный сигнал тревоги, который нельзя игнорировать

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Внезапная потеря веса у кошки — повод для беспокойства. Даже если питомец был пухленьким, сброшенные килограммы могут быть симптомом серьёзных проблем со здоровьем.

Фото: freepik.com is licensed under public domain Красивый кот

Разбираем, как следить за весом кошек, почему они худеют и когда обращаться к ветеринару.

Как оценивать вес кошки

Вес питомца зависит от породы, возраста и общего состояния. Например, для мейн-куна вес в 4,5 кг может быть нижней границей нормы, а для сиамской кошки — верхней. Для точной оценки используется шкала Body Condition Score (BCS):

1-4/9: кошка слишком худая.

5/9: идеальная кондиция.

6-9/9: избыточный вес или ожирение.

Чтобы оценить вес

Осмотрите кошку сверху и сбоку.

Проверьте, прощупываются ли рёбра, позвоночник, лопатки.

Обратите внимание на форму талии и подтянутость живота.

В норме вес кошки остаётся стабильным. Изменения требуют внимания, особенно если вес снизился без очевидной причины.

Почему кошки худеют

Заболевания

Проблемы с усвоением пищи: например, экзокринная недостаточность поджелудочной железы.

Болезни зубов и дёсен.

Хронические болезни почек (ХБП): распространены у кошек старше 10 лет.

Онкология и вирусные инфекции.

Паразиты

Заражение глистами, такими как токсокары.

Стресс

Новая обстановка, громкие звуки или другие изменения могут снижать аппетит.

Возрастные изменения

Саркопения — потеря мышечной массы у пожилых животных.

Неподходящее питание

Недостаток калорий и питательных веществ в рационе.

Когда обращаться к ветеринару

Если кошка потеряла 200-300 граммов без видимых причин. Для питомца весом 3 кг это уже 10% массы — критичный показатель.

При сопутствующих симптомах: снижение активности, плохой аппетит, вялость.

Что сделает ветеринар

Проведёт осмотр и соберёт анамнез.

Назначит анализы крови, мочи и другие исследования.

Подберёт подходящее лечение, включая специальные корма или стимуляторы аппетита, если потребуется.

Как поддерживать стабильный вес питомца

Регулярно взвешивайте кошку: раз в квартал дома и раз в год на профилактическом осмотре.

раз в квартал дома и раз в год на профилактическом осмотре. Следите за питанием: корм должен удовлетворять потребности кошки в калориях и питательных веществах.

корм должен удовлетворять потребности кошки в калориях и питательных веществах. Контролируйте стресс: создавайте комфортные условия для жизни питомца.

Потеря веса у кошки — серьёзный сигнал, который нельзя игнорировать. Даже небольшие изменения могут быть связаны с болезнями или неправильным питанием.

Регулярные осмотры у ветеринара помогут поддерживать здоровье вашего питомца.

Уточнения

Ко́шка (лат. Felis catus) — домашнее животное, одно из наиболее популярных (наряду с собакой) "животных-компаньонов".

