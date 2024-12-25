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Кошка худеет: главный сигнал тревоги, который нельзя игнорировать

3:03
Зоосфера

Внезапная потеря веса у кошки — повод для беспокойства. Даже если питомец был пухленьким, сброшенные килограммы могут быть симптомом серьёзных проблем со здоровьем.

Красивый кот
Фото: freepik.com is licensed under public domain
Красивый кот

Разбираем, как следить за весом кошек, почему они худеют и когда обращаться к ветеринару.

Как оценивать вес кошки

Вес питомца зависит от породы, возраста и общего состояния. Например, для мейн-куна вес в 4,5 кг может быть нижней границей нормы, а для сиамской кошки — верхней. Для точной оценки используется шкала Body Condition Score (BCS):

  • 1-4/9: кошка слишком худая.
  • 5/9: идеальная кондиция.
  • 6-9/9: избыточный вес или ожирение.

Чтобы оценить вес

  • Осмотрите кошку сверху и сбоку.
  • Проверьте, прощупываются ли рёбра, позвоночник, лопатки.
  • Обратите внимание на форму талии и подтянутость живота.

В норме вес кошки остаётся стабильным. Изменения требуют внимания, особенно если вес снизился без очевидной причины.

Почему кошки худеют

Заболевания

  • Проблемы с усвоением пищи: например, экзокринная недостаточность поджелудочной железы.

Болезни зубов и дёсен.

  • Хронические болезни почек (ХБП): распространены у кошек старше 10 лет.
  • Онкология и вирусные инфекции.

Паразиты

  • Заражение глистами, такими как токсокары.

Стресс

  • Новая обстановка, громкие звуки или другие изменения могут снижать аппетит.

Возрастные изменения

  • Саркопения — потеря мышечной массы у пожилых животных.

Неподходящее питание

  • Недостаток калорий и питательных веществ в рационе.

Когда обращаться к ветеринару

Если кошка потеряла 200-300 граммов без видимых причин. Для питомца весом 3 кг это уже 10% массы — критичный показатель.

При сопутствующих симптомах: снижение активности, плохой аппетит, вялость.

Что сделает ветеринар

  • Проведёт осмотр и соберёт анамнез.
  • Назначит анализы крови, мочи и другие исследования.
  • Подберёт подходящее лечение, включая специальные корма или стимуляторы аппетита, если потребуется.

Как поддерживать стабильный вес питомца

  • Регулярно взвешивайте кошку: раз в квартал дома и раз в год на профилактическом осмотре.
  • Следите за питанием: корм должен удовлетворять потребности кошки в калориях и питательных веществах.
  • Контролируйте стресс: создавайте комфортные условия для жизни питомца.

Потеря веса у кошки — серьёзный сигнал, который нельзя игнорировать. Даже небольшие изменения могут быть связаны с болезнями или неправильным питанием.

Регулярные осмотры у ветеринара помогут поддерживать здоровье вашего питомца.

Уточнения

Ко́шка (лат. Felis catus) — домашнее животное, одно из наиболее популярных (наряду с собакой) "животных-компаньонов".

Автор Мария Круглова
Мария Круглова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
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