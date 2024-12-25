Кошка худеет: главный сигнал тревоги, который нельзя игнорировать

Внезапная потеря веса у кошки — повод для беспокойства. Даже если питомец был пухленьким, сброшенные килограммы могут быть симптомом серьёзных проблем со здоровьем.
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Красивый кот
Разбираем, как следить за весом кошек, почему они худеют и когда обращаться к ветеринару.
Как оценивать вес кошки
Вес питомца зависит от породы, возраста и общего состояния. Например, для мейн-куна вес в 4,5 кг может быть нижней границей нормы, а для сиамской кошки — верхней. Для точной оценки используется шкала Body Condition Score (BCS):
1-4/9: кошка слишком худая.
5/9: идеальная кондиция.
6-9/9: избыточный вес или ожирение.
Чтобы оценить вес
Осмотрите кошку сверху и сбоку.
Проверьте, прощупываются ли рёбра, позвоночник, лопатки.
Обратите внимание на форму талии и подтянутость живота.
В норме вес кошки остаётся стабильным. Изменения требуют внимания, особенно если вес снизился без очевидной причины.
Почему кошки худеют
Заболевания
Проблемы с усвоением пищи: например, экзокринная недостаточность поджелудочной железы.
Болезни зубов и дёсен.
Хронические болезни почек (ХБП): распространены у кошек старше 10 лет.
Онкология и вирусные инфекции.
Паразиты
Заражение глистами, такими как токсокары.
Стресс
Новая обстановка, громкие звуки или другие изменения могут снижать аппетит.
Возрастные изменения
Саркопения — потеря мышечной массы у пожилых животных.
Неподходящее питание
Недостаток калорий и питательных веществ в рационе.
Когда обращаться к ветеринару
Если кошка потеряла 200-300 граммов без видимых причин. Для питомца весом 3 кг это уже 10% массы — критичный показатель.
При сопутствующих симптомах: снижение активности, плохой аппетит, вялость.
Что сделает ветеринар
Проведёт осмотр и соберёт анамнез.
Назначит анализы крови, мочи и другие исследования.
Подберёт подходящее лечение, включая специальные корма или стимуляторы аппетита, если потребуется.
Как поддерживать стабильный вес питомца
Регулярно взвешивайте кошку: раз в квартал дома и раз в год на профилактическом осмотре.
Следите за питанием: корм должен удовлетворять потребности кошки в калориях и питательных веществах.
Контролируйте стресс: создавайте комфортные условия для жизни питомца.
Потеря веса у кошки — серьёзный сигнал, который нельзя игнорировать. Даже небольшие изменения могут быть связаны с болезнями или неправильным питанием.
Регулярные осмотры у ветеринара помогут поддерживать здоровье вашего питомца.
Уточнения
Ко́шка (лат. Felis catus) — домашнее животное, одно из наиболее популярных (наряду с собакой) "животных-компаньонов".