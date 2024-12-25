Ёлка, гости и еда: советы по безопасности кошки в праздники
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Новый год — время ярких украшений, шумных гостей и вкусных угощений. Но для кошек это может обернуться стрессом и рисками для здоровья. Вот как обезопасить питомца и провести праздники спокойно.
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Абиссинский кот
Знакомство с ёлкой
- Перед установкой ёлки позвольте кошке познакомиться с деревом.
- Разместите её на устойчивой подставке в углу комнаты.
- За спокойное поведение угощайте кошку, а попытки взобраться мягко останавливайте.
- Оставляйте питомца рядом с деревом только под присмотром.
- Если кошка решит пожевать иголки, это может вызвать рвоту и боль в животе.
Безопасные украшения
Выбирайте ёлочные игрушки из небьющихся материалов — деревянные или бумажные.
- Украшайте дерево постепенно, чтобы снизить интерес питомца.
- Нижние ветви лучше оставить без декора.
- Размещайте гирлянды так, чтобы кошка не могла прокусить провод.
- Откажитесь от мишуры и дождика — они могут вызвать смертельно опасную закупорку кишечника, если кошка их проглотит.
Рацион без изменений
Не экспериментируйте с кормом во время праздников:
- Кормите питомца проверенными лакомствами.
- Еда с новогоднего стола опасна для кошек — она содержит соль, жир, лук, изюм и другие токсичные ингредиенты.
- Несоблюдение диеты может привести к отравлению или несварению.
Спокойствие во время приёма гостей
Шумные вечеринки могут напугать питомца:
- Предпочтите спокойные посиделки с близкими.
- Напоминайте гостям о правилах: не распахивать окна и двери, чтобы кошка случайно не выскочила.
Привычный режим
Кошки любят стабильность, поэтому:
- Поддерживайте привычный распорядок дня, несмотря на праздничную суету.
- Кормите, играйте и ложитесь спать в те же часы, что и обычно.
Уют и спокойствие
Помогите кошке справиться с раздражителями:
- Включайте на фоне классическую музыку, чтобы приглушить шум салютов.
- Устройте укрытия в каждой комнате, чтобы кошка могла спрятаться и отдохнуть.
- Используйте лизательные коврики с влажными лакомствами — вылизывание помогает животным успокоиться.
Новогодние праздники могут быть безопасными и комфортными для вашего питомца, если предусмотреть основные риски.
Создайте для кошки уютную и привычную обстановку, и праздник пройдёт без лишнего стресса.
Уточнения
Ко́шка (лат. Felis catus) — домашнее животное, одно из наиболее популярных (наряду с собакой) "животных-компаньонов".
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Автор Мария Круглова
Мария Круглова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру