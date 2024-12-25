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Ёлка, гости и еда: советы по безопасности кошки в праздники

2:32
Зоосфера

Новый год — время ярких украшений, шумных гостей и вкусных угощений. Но для кошек это может обернуться стрессом и рисками для здоровья. Вот как обезопасить питомца и провести праздники спокойно.

Абиссинский кот
Фото: freepik.com by wirestock, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Абиссинский кот

Знакомство с ёлкой

  • Перед установкой ёлки позвольте кошке познакомиться с деревом.
  • Разместите её на устойчивой подставке в углу комнаты.
  • За спокойное поведение угощайте кошку, а попытки взобраться мягко останавливайте.
  • Оставляйте питомца рядом с деревом только под присмотром.
  • Если кошка решит пожевать иголки, это может вызвать рвоту и боль в животе.

Безопасные украшения

Выбирайте ёлочные игрушки из небьющихся материалов — деревянные или бумажные.

  • Украшайте дерево постепенно, чтобы снизить интерес питомца.
  • Нижние ветви лучше оставить без декора.
  • Размещайте гирлянды так, чтобы кошка не могла прокусить провод.
  • Откажитесь от мишуры и дождика — они могут вызвать смертельно опасную закупорку кишечника, если кошка их проглотит.

Рацион без изменений

Не экспериментируйте с кормом во время праздников:

  • Кормите питомца проверенными лакомствами.
  • Еда с новогоднего стола опасна для кошек — она содержит соль, жир, лук, изюм и другие токсичные ингредиенты.
  • Несоблюдение диеты может привести к отравлению или несварению.

Спокойствие во время приёма гостей

Шумные вечеринки могут напугать питомца:

  • Предпочтите спокойные посиделки с близкими.
  • Напоминайте гостям о правилах: не распахивать окна и двери, чтобы кошка случайно не выскочила.

Привычный режим

Кошки любят стабильность, поэтому:

  • Поддерживайте привычный распорядок дня, несмотря на праздничную суету.
  • Кормите, играйте и ложитесь спать в те же часы, что и обычно.

Уют и спокойствие

Помогите кошке справиться с раздражителями:

  • Включайте на фоне классическую музыку, чтобы приглушить шум салютов.
  • Устройте укрытия в каждой комнате, чтобы кошка могла спрятаться и отдохнуть.
  • Используйте лизательные коврики с влажными лакомствами — вылизывание помогает животным успокоиться.

Новогодние праздники могут быть безопасными и комфортными для вашего питомца, если предусмотреть основные риски.

Создайте для кошки уютную и привычную обстановку, и праздник пройдёт без лишнего стресса.

Уточнения

Ко́шка (лат. Felis catus) — домашнее животное, одно из наиболее популярных (наряду с собакой) "животных-компаньонов".

Автор Мария Круглова
Мария Круглова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
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