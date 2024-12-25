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Электронный ошейник: жестокость или необходимость

3:07
Зоосфера

Электронный ошейник (ЭШО) часто используют для коррекции нежелательного поведения собак. Однако эксперты отмечают, что его применение может нанести вред как психическому, так и физическому состоянию питомца.

Собака в одежде
Фото: unsplash.com by Andrew Branch, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Собака в одежде

Разберём, почему ЭШО не является эффективным и гуманным инструментом.

Что такое электронный ошейник

ЭШО — это ошейник с электроникой, позволяющий воздействовать на собаку разрядами тока. Обычно перед разрядом устройство подаёт предупреждающий сигнал (звук или вибрацию). Владельцы используют его для решения таких проблем, как:

  • Подбор пищи на улице.
  • Лай в одиночестве.
  • Агрессивное поведение.

Почему использование ЭШО неэффективно

Собака учится бояться, но не исправляет поведение

Поведение питомца меняется только в момент использования ошейника. Как только устройство снимают, собака возвращается к прежним привычкам.

Негативные ассоциации

Собака может связать боль с владельцем, другими животными или ситуациями, а не с конкретным действием. Это может усилить агрессию или страх.

Утрата доверия к владельцу

Животное начинает воспринимать хозяина как источник боли, что разрушает их отношения.

Хронический стресс

Постоянное использование ошейника вызывает у собаки тревожность, подавляет мотивацию и может привести к депрессии.

Влияние на здоровье собаки

ЭШО часто вызывает проблемы со здоровьем, такие как:

  • Повреждения кожи: залысины, дерматиты, мокнущие раны.
  • Хронический стресс: повышенный уровень кортизола, который ослабляет иммунитет, приводит к проблемам с сердечно-сосудистой системой и пищеварением.
  • Психологические расстройства: тревожность, депрессия, агрессия.

Альтернативы ЭШО: что использовать вместо

Позитивное подкрепление

Этот метод основывается на поощрении желаемого поведения (лакомства, игрушки, похвала). Он помогает сформировать доверие между собакой и владельцем.

Консультация кинолога

Грамотный специалист поможет понять причину нежелательного поведения и разработать план коррекции.

Альтернативные занятия

Если собака подбирает предметы, предложите ей поисковые игры. Для активных собак подойдут занятия курсингом или трюковая дрессировка.

Работа с состоянием собаки

Лай, беспокойство или разрушительное поведение дома могут быть вызваны тревожным расстройством. Помогите питомцу научиться расслабляться и занимать себя в ваше отсутствие.

Электронный ошейник не решает проблемы поведения, а только подавляет их на короткий срок. Использование ЭШО не входит в современные протоколы дрессировки и может нанести вред здоровью и психике собаки.

Если у вас возникли сложности в воспитании питомца, обратитесь к специалисту, который использует гуманные методы и амуницию.

Уточнения

Соба́ка (лат. Canis familiaris, или Canis lupus familiaris) — домашнее животное, одно из наиболее популярных (наряду с кошкой) животных-компаньонов.

Автор Мария Круглова
Мария Круглова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
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