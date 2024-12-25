Электронный ошейник: жестокость или необходимость

Электронный ошейник (ЭШО) часто используют для коррекции нежелательного поведения собак. Однако эксперты отмечают, что его применение может нанести вред как психическому, так и физическому состоянию питомца.
Разберём, почему ЭШО не является эффективным и гуманным инструментом.
ЭШО — это ошейник с электроникой, позволяющий воздействовать на собаку разрядами тока. Обычно перед разрядом устройство подаёт предупреждающий сигнал (звук или вибрацию). Владельцы используют его для решения таких проблем, как:
Поведение питомца меняется только в момент использования ошейника. Как только устройство снимают, собака возвращается к прежним привычкам.
Собака может связать боль с владельцем, другими животными или ситуациями, а не с конкретным действием. Это может усилить агрессию или страх.
Животное начинает воспринимать хозяина как источник боли, что разрушает их отношения.
Постоянное использование ошейника вызывает у собаки тревожность, подавляет мотивацию и может привести к депрессии.
ЭШО часто вызывает проблемы со здоровьем, такие как:
Этот метод основывается на поощрении желаемого поведения (лакомства, игрушки, похвала). Он помогает сформировать доверие между собакой и владельцем.
Грамотный специалист поможет понять причину нежелательного поведения и разработать план коррекции.
Если собака подбирает предметы, предложите ей поисковые игры. Для активных собак подойдут занятия курсингом или трюковая дрессировка.
Лай, беспокойство или разрушительное поведение дома могут быть вызваны тревожным расстройством. Помогите питомцу научиться расслабляться и занимать себя в ваше отсутствие.
Электронный ошейник не решает проблемы поведения, а только подавляет их на короткий срок. Использование ЭШО не входит в современные протоколы дрессировки и может нанести вред здоровью и психике собаки.
Если у вас возникли сложности в воспитании питомца, обратитесь к специалисту, который использует гуманные методы и амуницию.
Соба́ка (лат. Canis familiaris, или Canis lupus familiaris) — домашнее животное, одно из наиболее популярных (наряду с кошкой) животных-компаньонов.
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