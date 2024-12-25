Электронный ошейник: жестокость или необходимость

3:07 Your browser does not support the audio element. Зоосфера

Электронный ошейник (ЭШО) часто используют для коррекции нежелательного поведения собак. Однако эксперты отмечают, что его применение может нанести вред как психическому, так и физическому состоянию питомца.

Фото: unsplash.com by Andrew Branch, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Собака в одежде

Разберём, почему ЭШО не является эффективным и гуманным инструментом.

Что такое электронный ошейник

ЭШО — это ошейник с электроникой, позволяющий воздействовать на собаку разрядами тока. Обычно перед разрядом устройство подаёт предупреждающий сигнал (звук или вибрацию). Владельцы используют его для решения таких проблем, как:

Подбор пищи на улице.

Лай в одиночестве.

Агрессивное поведение.

Почему использование ЭШО неэффективно

Собака учится бояться, но не исправляет поведение

Поведение питомца меняется только в момент использования ошейника. Как только устройство снимают, собака возвращается к прежним привычкам.

Негативные ассоциации

Собака может связать боль с владельцем, другими животными или ситуациями, а не с конкретным действием. Это может усилить агрессию или страх.

Утрата доверия к владельцу

Животное начинает воспринимать хозяина как источник боли, что разрушает их отношения.

Хронический стресс

Постоянное использование ошейника вызывает у собаки тревожность, подавляет мотивацию и может привести к депрессии.

Влияние на здоровье собаки

ЭШО часто вызывает проблемы со здоровьем, такие как:

Повреждения кожи: залысины, дерматиты, мокнущие раны.

залысины, дерматиты, мокнущие раны. Хронический стресс: повышенный уровень кортизола, который ослабляет иммунитет, приводит к проблемам с сердечно-сосудистой системой и пищеварением.

повышенный уровень кортизола, который ослабляет иммунитет, приводит к проблемам с сердечно-сосудистой системой и пищеварением. Психологические расстройства: тревожность, депрессия, агрессия.

Альтернативы ЭШО: что использовать вместо

Позитивное подкрепление

Этот метод основывается на поощрении желаемого поведения (лакомства, игрушки, похвала). Он помогает сформировать доверие между собакой и владельцем.

Консультация кинолога

Грамотный специалист поможет понять причину нежелательного поведения и разработать план коррекции.

Альтернативные занятия

Если собака подбирает предметы, предложите ей поисковые игры. Для активных собак подойдут занятия курсингом или трюковая дрессировка.

Работа с состоянием собаки

Лай, беспокойство или разрушительное поведение дома могут быть вызваны тревожным расстройством. Помогите питомцу научиться расслабляться и занимать себя в ваше отсутствие.

Электронный ошейник не решает проблемы поведения, а только подавляет их на короткий срок. Использование ЭШО не входит в современные протоколы дрессировки и может нанести вред здоровью и психике собаки.

Если у вас возникли сложности в воспитании питомца, обратитесь к специалисту, который использует гуманные методы и амуницию.

Уточнения

Соба́ка (лат. Canis familiaris, или Canis lupus familiaris) — домашнее животное, одно из наиболее популярных (наряду с кошкой) животных-компаньонов.

