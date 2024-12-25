Прогулки зимой: какие кошки выдержат мороз, а какие нет
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Кошки, привыкшие к домашнему комфорту, могут испытывать стресс и подвергаться опасности при прогулках в холодное время года.
Фото: Wikipedia by Appaloosa, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
Бенгальская кошка
Эксперты объяснили, в каких случаях допустимо выгуливать питомца зимой и какие меры предосторожности нужно соблюдать.
Выгул домашних кошек: польза и риски
Прогулки на свежем воздухе могут быть полезны для домашних кошек. Если питомец приучен к поводку, он сможет наслаждаться выгулами безопасно.
Однако самостоятельные прогулки опасны в любое время года, особенно зимой, так как:
- Кошка может потеряться, залезть на дерево или оказаться запертой в подвале.
- Контакт с уличными животными и поверхностями увеличивает риск заражения паразитами.
Зимние прогулки: что нужно учитывать
В морозную погоду выгул кошек может привести к переохлаждению, даже если животное здорово:
- Критические температуры: для короткошерстных кошек — от -15 °C.
- Для "лысых" пород (сфинксов) прогулки нежелательны даже осенью.
- Сибирские кошки могут выдержать более низкие температуры, но при -20 °C страдают уши, нос и лапы.
Погодные условия
- Осадки делают шерсть мокрой и слипшейся, что приводит к быстрому замерзанию.
Особенно уязвимы
- Котята.
- Беременные кошки.
- Пожилые и больные животные.
Как сократить риски
- Если прогулка необходима, следуйте этим рекомендациям:
- Сократите время на улице до 10-15 минут.
- Наденьте на питомца утеплённый комбинезон или куртку.
- Выбирайте участки без снега и льда для прогулки.
- Обеспечьте защиту лап: используйте специальные кремы или носочки.
- После прогулки согрейте питомца дома, осмотрите уши и лапы на наличие обморожений.
В сильные морозы домашним кошкам, особенно короткошерстным и бесшерстным породам, лучше оставаться дома.
Если прогулки всё же необходимы, придерживайтесь строгих мер безопасности, чтобы избежать переохлаждения и связанных с ним болезней.
Уточнения
Мороз — понижение температуры воздуха существенно ниже 0 °C; то же, что холод, заморозки.
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Автор Мария Круглова
Мария Круглова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру