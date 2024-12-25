Прогулки зимой: какие кошки выдержат мороз, а какие нет

2:13 Your browser does not support the audio element. Зоосфера

Кошки, привыкшие к домашнему комфорту, могут испытывать стресс и подвергаться опасности при прогулках в холодное время года.

Фото: Wikipedia by Appaloosa, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/ Бенгальская кошка

Эксперты объяснили, в каких случаях допустимо выгуливать питомца зимой и какие меры предосторожности нужно соблюдать.

Выгул домашних кошек: польза и риски

Прогулки на свежем воздухе могут быть полезны для домашних кошек. Если питомец приучен к поводку, он сможет наслаждаться выгулами безопасно.

Однако самостоятельные прогулки опасны в любое время года, особенно зимой, так как:

Кошка может потеряться, залезть на дерево или оказаться запертой в подвале.

Контакт с уличными животными и поверхностями увеличивает риск заражения паразитами.

Зимние прогулки: что нужно учитывать

В морозную погоду выгул кошек может привести к переохлаждению, даже если животное здорово:

Критические температуры: для короткошерстных кошек — от -15 °C.

Для "лысых" пород (сфинксов) прогулки нежелательны даже осенью.

Сибирские кошки могут выдержать более низкие температуры, но при -20 °C страдают уши, нос и лапы.

Погодные условия

Осадки делают шерсть мокрой и слипшейся, что приводит к быстрому замерзанию.

Особенно уязвимы

Котята.

Беременные кошки.

Пожилые и больные животные.

Как сократить риски

Если прогулка необходима, следуйте этим рекомендациям:

Сократите время на улице до 10-15 минут.

Наденьте на питомца утеплённый комбинезон или куртку.

Выбирайте участки без снега и льда для прогулки.

Обеспечьте защиту лап: используйте специальные кремы или носочки.

После прогулки согрейте питомца дома, осмотрите уши и лапы на наличие обморожений.

В сильные морозы домашним кошкам, особенно короткошерстным и бесшерстным породам, лучше оставаться дома.

Если прогулки всё же необходимы, придерживайтесь строгих мер безопасности, чтобы избежать переохлаждения и связанных с ним болезней.

Уточнения

Мороз — понижение температуры воздуха существенно ниже 0 °C; то же, что холод, заморозки.

