Знак любви или просьба: почему собаки толкают хозяев носом

1:29 Your browser does not support the audio element. Зоосфера

Собаки не могут говорить, поэтому они используют язык тела, чтобы общаться с человеком.

Фото: freepik.com by boryanam, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Собака за столом

Президент Российской кинологической федерации Владимир Голубев рассказал, что толчок носом — один из способов контакта, который питомцы применяют по разным причинам.

Основные причины толчков носом

Привлечение внимания

Если собака толкает вас носом, она может таким образом пытаться привлечь ваше внимание. Это её способ сказать: "Посмотри на меня!"

Просьба о еде

Толчки носом часто сопровождают мольбы о вкусняшке, особенно если питомец знает, что вы склонны делиться.

Приветствие

Собака может толкнуть вас носом, чтобы выразить свою радость от встречи. Это её аналог дружеского рукопожатия.

Проявление привязанности

Уткнувшись носом в вас, питомец показывает любовь и доверие. Это мягкий жест, выражающий её расположение.

Приглашение к игре

Если собака приносит игрушку, например, мяч, и толкает вас носом, это её способ звать вас на совместные развлечения.

Что делать, если собака толкает вас носом

Если толчок связан с просьбой о внимании, уделите питомцу немного времени.

Если собака просит еду, убедитесь, что вы не перекармливаете её лакомствами.

Если это приветствие или привязанность, погладьте её, чтобы ответить на жест доброты.

Уточнения

Соба́ка (лат. Canis familiaris, или Canis lupus familiaris) — домашнее животное, одно из наиболее популярных (наряду с кошкой) животных-компаньонов.

