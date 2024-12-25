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Знак любви или просьба: почему собаки толкают хозяев носом

1:29
Зоосфера

Собаки не могут говорить, поэтому они используют язык тела, чтобы общаться с человеком.

Собака за столом
Фото: freepik.com by boryanam, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Собака за столом

Президент Российской кинологической федерации Владимир Голубев рассказал, что толчок носом — один из способов контакта, который питомцы применяют по разным причинам.

Основные причины толчков носом

Привлечение внимания

  • Если собака толкает вас носом, она может таким образом пытаться привлечь ваше внимание. Это её способ сказать: "Посмотри на меня!"

Просьба о еде

  • Толчки носом часто сопровождают мольбы о вкусняшке, особенно если питомец знает, что вы склонны делиться.

Приветствие

  • Собака может толкнуть вас носом, чтобы выразить свою радость от встречи. Это её аналог дружеского рукопожатия.

Проявление привязанности

  • Уткнувшись носом в вас, питомец показывает любовь и доверие. Это мягкий жест, выражающий её расположение.

Приглашение к игре

Если собака приносит игрушку, например, мяч, и толкает вас носом, это её способ звать вас на совместные развлечения.

Что делать, если собака толкает вас носом

  • Если толчок связан с просьбой о внимании, уделите питомцу немного времени.
  • Если собака просит еду, убедитесь, что вы не перекармливаете её лакомствами.
  • Если это приветствие или привязанность, погладьте её, чтобы ответить на жест доброты.

Уточнения

Соба́ка (лат. Canis familiaris, или Canis lupus familiaris) — домашнее животное, одно из наиболее популярных (наряду с кошкой) животных-компаньонов.

Автор Мария Круглова
Мария Круглова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
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