Знак любви или просьба: почему собаки толкают хозяев носом
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Собаки не могут говорить, поэтому они используют язык тела, чтобы общаться с человеком.
Фото: freepik.com by boryanam, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Собака за столом
Президент Российской кинологической федерации Владимир Голубев рассказал, что толчок носом — один из способов контакта, который питомцы применяют по разным причинам.
Основные причины толчков носом
Привлечение внимания
- Если собака толкает вас носом, она может таким образом пытаться привлечь ваше внимание. Это её способ сказать: "Посмотри на меня!"
Просьба о еде
- Толчки носом часто сопровождают мольбы о вкусняшке, особенно если питомец знает, что вы склонны делиться.
Приветствие
- Собака может толкнуть вас носом, чтобы выразить свою радость от встречи. Это её аналог дружеского рукопожатия.
Проявление привязанности
- Уткнувшись носом в вас, питомец показывает любовь и доверие. Это мягкий жест, выражающий её расположение.
Приглашение к игре
Если собака приносит игрушку, например, мяч, и толкает вас носом, это её способ звать вас на совместные развлечения.
Что делать, если собака толкает вас носом
- Если толчок связан с просьбой о внимании, уделите питомцу немного времени.
- Если собака просит еду, убедитесь, что вы не перекармливаете её лакомствами.
- Если это приветствие или привязанность, погладьте её, чтобы ответить на жест доброты.
Уточнения
Соба́ка (лат. Canis familiaris, или Canis lupus familiaris) — домашнее животное, одно из наиболее популярных (наряду с кошкой) животных-компаньонов.
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Автор Мария Круглова
Мария Круглова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру