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Как успокоить собаку в новогоднюю ночь: необычные, но эффективные методы

2:12
Зоосфера

Для многих собак Новый год — время стресса из-за громких звуков фейерверков и петард. Животные становятся беспокойными, начинают выть, лаять или даже прятаться. Чтобы помочь питомцу справиться с переживаниями, используйте проверенные методы.

Такса и хозяйка
Фото: freepik.com is licensed under public domain
Такса и хозяйка

Музыкальная терапия

Классическая музыка способна творить чудеса, не только с людьми, но и с собаками. Размеренные и спокойные произведения снижают уровень стресса у животных:

  • Уменьшается частота сердечных сокращений.
  • Питомец расслабляется и успокаивается.

Попробуйте включить Моцарта, Баха или Бетховена. Британские кинологи отмечают, что этот метод работает независимо от породы и возраста собаки.

Телевизор как успокоительное средство

Знакомые звуки телевизора создают расслабляющий фон. Важно выбирать программы:

  • С мягкими и спокойными звуками.
  • Без громких спецэффектов и драматических сцен.
  • Этот метод помогает отвлечь животное от шума за окном.

Уютная обстановка

Создайте безопасное место для питомца, где он сможет укрыться. Это может быть:

  • Тёмный уголок комнаты с любимым пледом.
  • Собачий домик или корзина, обустроенная игрушками.

Ощущение уюта и защищённости помогает собакам легче переносить стрессовые ситуации.

Физическая активность перед праздниками

  • Длинная прогулка перед новогодней ночью поможет собаке выплеснуть энергию.
  • Уставший питомец будет спокойнее реагировать на внешние раздражители.

Ароматерапия

Некоторые эфирные масла, например, лаванды или ромашки, могут помочь успокоить собаку. Но использовать их нужно осторожно:

  • Никогда не наносите масло на шерсть питомца.
  • Достаточно нескольких капель в диффузоре или на ткань.

Новогодние праздники могут быть сложными для домашних животных, но с правильным подходом стресс можно минимизировать.

Попробуйте использовать музыку, телевизор и уютную обстановку, чтобы ваш питомец чувствовал себя комфортно.

Уточнения

Стресс (от англ. stress "нагрузка, напряжение; состояние повышенного напряжения") — совокупность неспецифических адаптационных (нормальных) реакций организма на воздействие различных неблагоприятных факторов-стрессоров (физических или психологических), нарушающее его гомеостаз, а также соответствующее состояние нервной системы организма (или организма в целом).

Автор Мария Круглова
Мария Круглова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
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