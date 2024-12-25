Как успокоить собаку в новогоднюю ночь: необычные, но эффективные методы

2:12 Your browser does not support the audio element. Зоосфера

Для многих собак Новый год — время стресса из-за громких звуков фейерверков и петард. Животные становятся беспокойными, начинают выть, лаять или даже прятаться. Чтобы помочь питомцу справиться с переживаниями, используйте проверенные методы.

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Музыкальная терапия

Классическая музыка способна творить чудеса, не только с людьми, но и с собаками. Размеренные и спокойные произведения снижают уровень стресса у животных:

Уменьшается частота сердечных сокращений.

Питомец расслабляется и успокаивается.

Попробуйте включить Моцарта, Баха или Бетховена. Британские кинологи отмечают, что этот метод работает независимо от породы и возраста собаки.

Телевизор как успокоительное средство

Знакомые звуки телевизора создают расслабляющий фон. Важно выбирать программы:

С мягкими и спокойными звуками.

Без громких спецэффектов и драматических сцен.

Этот метод помогает отвлечь животное от шума за окном.

Уютная обстановка

Создайте безопасное место для питомца, где он сможет укрыться. Это может быть:

Тёмный уголок комнаты с любимым пледом.

Собачий домик или корзина, обустроенная игрушками.

Ощущение уюта и защищённости помогает собакам легче переносить стрессовые ситуации.

Физическая активность перед праздниками

Длинная прогулка перед новогодней ночью поможет собаке выплеснуть энергию.

Уставший питомец будет спокойнее реагировать на внешние раздражители.

Ароматерапия

Некоторые эфирные масла, например, лаванды или ромашки, могут помочь успокоить собаку. Но использовать их нужно осторожно:

Никогда не наносите масло на шерсть питомца.

Достаточно нескольких капель в диффузоре или на ткань.

Новогодние праздники могут быть сложными для домашних животных, но с правильным подходом стресс можно минимизировать.

Попробуйте использовать музыку, телевизор и уютную обстановку, чтобы ваш питомец чувствовал себя комфортно.

Уточнения

Стресс (от англ. stress "нагрузка, напряжение; состояние повышенного напряжения") — совокупность неспецифических адаптационных (нормальных) реакций организма на воздействие различных неблагоприятных факторов-стрессоров (физических или психологических), нарушающее его гомеостаз, а также соответствующее состояние нервной системы организма (или организма в целом).

