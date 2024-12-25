Как успокоить собаку в новогоднюю ночь: необычные, но эффективные методы

Для многих собак Новый год — время стресса из-за громких звуков фейерверков и петард. Животные становятся беспокойными, начинают выть, лаять или даже прятаться. Чтобы помочь питомцу справиться с переживаниями, используйте проверенные методы.
Классическая музыка способна творить чудеса, не только с людьми, но и с собаками. Размеренные и спокойные произведения снижают уровень стресса у животных:
Попробуйте включить Моцарта, Баха или Бетховена. Британские кинологи отмечают, что этот метод работает независимо от породы и возраста собаки.
Знакомые звуки телевизора создают расслабляющий фон. Важно выбирать программы:
Создайте безопасное место для питомца, где он сможет укрыться. Это может быть:
Ощущение уюта и защищённости помогает собакам легче переносить стрессовые ситуации.
Некоторые эфирные масла, например, лаванды или ромашки, могут помочь успокоить собаку. Но использовать их нужно осторожно:
Новогодние праздники могут быть сложными для домашних животных, но с правильным подходом стресс можно минимизировать.
Попробуйте использовать музыку, телевизор и уютную обстановку, чтобы ваш питомец чувствовал себя комфортно.
Стресс (от англ. stress "нагрузка, напряжение; состояние повышенного напряжения") — совокупность неспецифических адаптационных (нормальных) реакций организма на воздействие различных неблагоприятных факторов-стрессоров (физических или психологических), нарушающее его гомеостаз, а также соответствующее состояние нервной системы организма (или организма в целом).
Пищеварение кошки существенно отличается от человеческого, поэтому ряд продуктов с нашего стола опасен для здоровья питомцев.