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Онкология у кошек: как вовремя заметить опасные признаки

1:45
Зоосфера

Домашние питомцы, как и люди, подвержены различным заболеваниям. Ветеринар высшей категории Михаил Шеляков рассказал, на какие признаки стоит обратить внимание, чтобы вовремя выявить проблемы со здоровьем у кошек.

Купание кошки
Фото: freepik.com is licensed under public domain
Купание кошки

Проблемы с аппетитом

Если кот плохо ест, это может быть признаком:

  • Кишечной непроходимости: особенно актуально в Новый год, когда питомцы могут проглотить части ёлочных украшений.
  • Панкреатита или отравления: ухудшение аппетита часто сопровождается рвотой или вялостью.
  • Стресса или проблем с обменом веществ: изменения в рационе или обстановке могут вызывать такие симптомы.

Нарушения мочеиспускания

Важно контролировать походы животного в лоток:

  • Частые мочеиспускания могут указывать на цистит, мочекаменную болезнь, почечные патологии или даже сахарный диабет.
  • Редкие попытки помочиться или их отсутствие крайне опасны. Если мочеиспускание происходит реже раза в сутки, это может привести к необратимым изменениям в почках.

Внешний вид и поведение

  • Резкая потеря веса: даже у активного и игривого кота это может быть признаком онкологии.
  • Проблемы с шерстью: тусклая, выпадающая шерсть часто свидетельствует о внутренних заболеваниях или дефиците питательных веществ.

Регулярные осмотры и профилактика

Михаил Шеляков настоятельно рекомендует не заниматься самолечением. При первых подозрениях на заболевание нужно обратиться к ветеринару. Кроме того, раз в год питомцам следует проходить комплексный медицинский осмотр для своевременной диагностики возможных проблем.

Уточнения

Рак — болезнь, название карциномы.

Автор Мария Круглова
Мария Круглова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
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