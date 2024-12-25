Онкология у кошек: как вовремя заметить опасные признаки

1:45 Your browser does not support the audio element. Зоосфера

Домашние питомцы, как и люди, подвержены различным заболеваниям. Ветеринар высшей категории Михаил Шеляков рассказал, на какие признаки стоит обратить внимание, чтобы вовремя выявить проблемы со здоровьем у кошек.

Фото: freepik.com is licensed under public domain Купание кошки

Проблемы с аппетитом

Если кот плохо ест, это может быть признаком:

Кишечной непроходимости: особенно актуально в Новый год, когда питомцы могут проглотить части ёлочных украшений.

особенно актуально в Новый год, когда питомцы могут проглотить части ёлочных украшений. Панкреатита или отравления: ухудшение аппетита часто сопровождается рвотой или вялостью.

ухудшение аппетита часто сопровождается рвотой или вялостью. Стресса или проблем с обменом веществ: изменения в рационе или обстановке могут вызывать такие симптомы.

Нарушения мочеиспускания

Важно контролировать походы животного в лоток:

Частые мочеиспускания могут указывать на цистит , мочекаменную болезнь, почечные патологии или даже сахарный диабет.

, мочекаменную болезнь, почечные патологии или даже сахарный диабет. Редкие попытки помочиться или их отсутствие крайне опасны. Если мочеиспускание происходит реже раза в сутки, это может привести к необратимым изменениям в почках.

Внешний вид и поведение

Резкая потеря веса: даже у активного и игривого кота это может быть признаком онкологии.

даже у активного и игривого кота это может быть признаком онкологии. Проблемы с шерстью: тусклая, выпадающая шерсть часто свидетельствует о внутренних заболеваниях или дефиците питательных веществ.

Регулярные осмотры и профилактика

Михаил Шеляков настоятельно рекомендует не заниматься самолечением. При первых подозрениях на заболевание нужно обратиться к ветеринару. Кроме того, раз в год питомцам следует проходить комплексный медицинский осмотр для своевременной диагностики возможных проблем.

Уточнения

Рак — болезнь, название карциномы.

