Онкология у кошек: как вовремя заметить опасные признаки

Домашние питомцы, как и люди, подвержены различным заболеваниям. Ветеринар высшей категории Михаил Шеляков рассказал, на какие признаки стоит обратить внимание, чтобы вовремя выявить проблемы со здоровьем у кошек.
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Купание кошки
Проблемы с аппетитом
Если кот плохо ест, это может быть признаком:
Кишечной непроходимости: особенно актуально в Новый год, когда питомцы могут проглотить части ёлочных украшений.
Панкреатита или отравления: ухудшение аппетита часто сопровождается рвотой или вялостью.
Стресса или проблем с обменом веществ: изменения в рационе или обстановке могут вызывать такие симптомы.
Нарушения мочеиспускания
Важно контролировать походы животного в лоток:
Частые мочеиспускания могут указывать на цистит, мочекаменную болезнь, почечные патологии или даже сахарный диабет.
Редкие попытки помочиться или их отсутствие крайне опасны. Если мочеиспускание происходит реже раза в сутки, это может привести к необратимым изменениям в почках.
Внешний вид и поведение
Резкая потеря веса: даже у активного и игривого кота это может быть признаком онкологии.
Проблемы с шерстью: тусклая, выпадающая шерсть часто свидетельствует о внутренних заболеваниях или дефиците питательных веществ.
Регулярные осмотры и профилактика
Михаил Шеляков настоятельно рекомендует не заниматься самолечением. При первых подозрениях на заболевание нужно обратиться к ветеринару. Кроме того, раз в год питомцам следует проходить комплексный медицинский осмотр для своевременной диагностики возможных проблем.