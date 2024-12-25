Почему сухой корм и натуралка не дружат?

1:26 Your browser does not support the audio element. Зоосфера

Специалисты советуют кормить домашних животных либо промышленными кормами, либо натуральными продуктами, но не смешивать эти два типа питания.

Фото: freepik.com by Ermolaev Alexandr, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Щенок шарпея с куском мяса

Сухой промышленный корм проходит более глубокую ферментацию, что способствует его лучшему усвоению и более быстрому перевариванию. Когда организм животного привыкает к такому корму, он снижает выработку собственных ферментов. При натуральном питании желудочно-кишечный тракт работает иначе, и процесс переваривания мяса, круп и овощей занимает больше времени.

Смешивание двух типов кормления нарушает баланс работы ЖКТ питомца, что может привести к диарее, рвоте, гастриту и другим проблемам. Особенно опасно совмещать сухой и натуральный корм в одной миске.

Еще один минус смешивания — разбалансировка рациона. Качественный сухой корм класса "премиум" и выше уже сбалансирован по составу. Если же добавлять к нему что-то ещё, баланс питательных элементов нарушается.

В некоторых случаях может быть рекомендовано докармливать питомца натуральными продуктами. Однако при этом важно следить, чтобы пауза между приёмами пищи составляла не менее восьми часов.

Чтобы решить, какой рацион подходит вашему питомцу, и подобрать индивидуальное меню, следует обратиться к профессиональному диетологу.

Уточнения

Соба́ка (лат. Canis familiaris, или Canis lupus familiaris) — домашнее животное, одно из наиболее популярных (наряду с кошкой) животных-компаньонов.



