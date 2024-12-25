Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Банк России меняет подход к дропам
Как древние египтяне отмечали Новый год
АвтоВАЗ расширяет географию продаж за рубежом — модели Lada будут значительно дешевле
Мускулы рук и спины будут крепкими, как камень: плюсы австралийских подтягиваний
Салат с тунцом, овощами и кукурузой — яркое сочетание вкусов, текстур и пользы
Лёгкая укладка с эффектом мокрых волос для любого случая
Одеяло не помещается в стиралку? Вот лайфхак, который спасёт ситуацию
Замена петунии: лучшие альтернативные растения для вашего сада
Золотое кольцо, скрывавшее тайну 1800 лет, найдено во Франции

Почему сухой корм и натуралка не дружат?

1:26
Зоосфера

Специалисты советуют кормить домашних животных либо промышленными кормами, либо натуральными продуктами, но не смешивать эти два типа питания.

Щенок шарпея с куском мяса
Фото: freepik.com by Ermolaev Alexandr, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Щенок шарпея с куском мяса

Сухой промышленный корм проходит более глубокую ферментацию, что способствует его лучшему усвоению и более быстрому перевариванию. Когда организм животного привыкает к такому корму, он снижает выработку собственных ферментов. При натуральном питании желудочно-кишечный тракт работает иначе, и процесс переваривания мяса, круп и овощей занимает больше времени.

Смешивание двух типов кормления нарушает баланс работы ЖКТ питомца, что может привести к диарее, рвоте, гастриту и другим проблемам. Особенно опасно совмещать сухой и натуральный корм в одной миске.

Еще один минус смешивания — разбалансировка рациона. Качественный сухой корм класса "премиум" и выше уже сбалансирован по составу. Если же добавлять к нему что-то ещё, баланс питательных элементов нарушается.

В некоторых случаях может быть рекомендовано докармливать питомца натуральными продуктами. Однако при этом важно следить, чтобы пауза между приёмами пищи составляла не менее восьми часов.

Чтобы решить, какой рацион подходит вашему питомцу, и подобрать индивидуальное меню, следует обратиться к профессиональному диетологу.

Уточнения

Соба́ка (лат. Canis familiaris, или Canis lupus familiaris) — домашнее животное, одно из наиболее популярных (наряду с кошкой) животных-компаньонов.
 

Автор Ситора Чаевская
Ситора Чаевская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Обсудить
Сейчас читают
Как избавиться от одуванчиков раз и навсегда: проверенный метод
Садоводство, цветоводство
Как избавиться от одуванчиков раз и навсегда: проверенный метод Аудио 
АИ-95 зимой: скрытая проблема, о которой никто не говорит
Авто
АИ-95 зимой: скрытая проблема, о которой никто не говорит Аудио 
Популярное
Чем категорически нельзя кормить кошку?

Пищеварение кошки существенно отличается от человеческого, поэтому ряд продуктов с нашего стола опасен для здоровья питомцев.

Чем категорически нельзя кормить кошку?
В Швейцарии расписались в отказе от санкционного нейтралитета
В Швейцарии расписались в отказе от санкционного нейтралитета
5 лучших сортов томатов для посадки в 2025 году
Одинокий Воробьёв: ничего хорошего о детстве и мечта о новогодней ночи в поезде
Самолёт Ту-154. Трёхмоторная легенда советской гражданской авиации Дмитрий Плотников Театр на Трубной выпустил премьеру по бессмертной пьесе Сухово-Кобылина Анжела Якубовская Центральный Банк РФ не справляется с главным вызовом страны и будет реформирован Любовь Степушова
Секреты использования соды, о которых вы не знали
Стиральная машина скажет спасибо! Назван лучший температурный режим для стирки
Почему ваша выпечка быстро черствеет и что добавляют кондитеры
Почему ваша выпечка быстро черствеет и что добавляют кондитеры
Последние материалы
Как древние египтяне отмечали Новый год
Почему сухой корм и натуралка не дружат?
АвтоВАЗ расширяет географию продаж за рубежом — модели Lada будут значительно дешевле
Мускулы рук и спины будут крепкими, как камень: плюсы австралийских подтягиваний
Салат с тунцом, овощами и кукурузой — яркое сочетание вкусов, текстур и пользы
Лёгкая укладка с эффектом мокрых волос для любого случая
Одеяло не помещается в стиралку? Вот лайфхак, который спасёт ситуацию
Замена петунии: лучшие альтернативные растения для вашего сада
Золотое кольцо, скрывавшее тайну 1800 лет, найдено во Франции
Пакистан ожидает запуск авиасообщения с Россией в 2025 году
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.