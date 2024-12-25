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Резиновый утёнок проделал путь длиною в таксу

1:04
Зоосфера

Как и у любого питомца, у таксы по имени Джуди была любимая игрушка — резиновый утёнок. Когда он внезапно исчез, хозяева не придали этому значения, ведь Джуди прекрасно себя чувствовала: играла, ела и пила.

Такса и хозяйка
Фото: freepik.com is licensed under public domain
Такса и хозяйка

Однако через несколько недель таксе стало хуже, и её пришлось отвезти к ветеринару. В Красногвардейской ветклинике Москвы животному сделали рентген и обнаружили, что внутри находится уточка.

За время, проведённое в желудке животного, резиновый предмет переместился и стал причинять собаке боль. Когда хирурги извлекли уточку, они увидели, что за проведённое в желудке таксы время игрушка затвердела и стала шершавой.

Сейчас у Джуди всё хорошо, а окаменевшая уточка пополнила коллекцию ветклиники извлечённых из питомцев предметов. Вот почему следует обращать внимание на игрушки животных. если они внезапно пропадают, лучше сразу обратиться в клинику и убедиться, что любимец ими не пообедал.

Уточнения

Соба́ка (лат. Canis familiaris, или Canis lupus familiaris) — домашнее животное, одно из наиболее популярных (наряду с кошкой) животных-компаньонов.
 

Автор Ситора Чаевская
Ситора Чаевская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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