Резиновый утёнок проделал путь длиною в таксу

Как и у любого питомца, у таксы по имени Джуди была любимая игрушка — резиновый утёнок. Когда он внезапно исчез, хозяева не придали этому значения, ведь Джуди прекрасно себя чувствовала: играла, ела и пила.
Однако через несколько недель таксе стало хуже, и её пришлось отвезти к ветеринару. В Красногвардейской ветклинике Москвы животному сделали рентген и обнаружили, что внутри находится уточка.
За время, проведённое в желудке животного, резиновый предмет переместился и стал причинять собаке боль. Когда хирурги извлекли уточку, они увидели, что за проведённое в желудке таксы время игрушка затвердела и стала шершавой.
Сейчас у Джуди всё хорошо, а окаменевшая уточка пополнила коллекцию ветклиники извлечённых из питомцев предметов. Вот почему следует обращать внимание на игрушки животных. если они внезапно пропадают, лучше сразу обратиться в клинику и убедиться, что любимец ими не пообедал.
Соба́ка (лат. Canis familiaris, или Canis lupus familiaris) — домашнее животное, одно из наиболее популярных (наряду с кошкой) животных-компаньонов.
Пищеварение кошки существенно отличается от человеческого, поэтому ряд продуктов с нашего стола опасен для здоровья питомцев.