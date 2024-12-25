Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Почему собаки наклоняют голову, когда вы говорите
Индия ищет замену России в поставках нефти на Ближнем Востоке
Таинственный гибрид астероида и кометы обнаружен за Юпитером
Украшаем спальню к Новому году: идеи для праздничного настроения
Exlantix запускает тестовые пробеги в России
Пять суперфудов, о которых вы всегда знали, но даже не догадывались об их огромной ценности
Когда лучше выполнять зимнюю обрезку: выбираем подходящее время
Тарасова об отказе Загитовой в гранте в 74 млн рублей на шоу: ещё совсем маленькая девочка
Как преодолеть плато в похудении и продолжить терять вес?

Продавец-лабрадор повышает продажи в деревенском магазине в Ирландии

1:05
Зоосфера

В одном из магазинов в Ирландии работает необычный продавец — лабрадор по имени Белль.

Лабрадор
Фото: Канал t.me/cosmospet by Скриншот видео канала t.me/cosmospet, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Лабрадор

В небольшом магазине в деревне Джулианстаун, графство Мит на должность продавца приняли собаку по имени Белль. Она встречает посетителей и принимает оплату за покупки.

"Когда я увидела пса за кассой, то даже не сразу поняла, что происходит. Но я заплатила ему. И это был самый необычный и смешной поход в магазин за всю мою жизнь", — рассказывает местная жительница Линда Финнеган.

У Белль свой подход к работе. Она с радостью принимает оплату, но когда молочник принёс счёт за товар, собака выхватила документы и разорвала их — этот продавец умеет вести дела.

Хозяйка магазина отмечает, что с появлением Белль продажи увеличились. Теперь люди приходят не только за продуктами, но и ради общения с собакой.

Некоторые даже приносят ей угощения. Хотя Белль не платят зарплату, она получает гораздо больше — любовь, внимание и лакомства от благодарных покупателей.

Уточнения

Лабрадо́р-ретри́вер — порода собак. Первоначально была выведена в качестве охотничьей подружейной собаки. 

Автор Ситора Чаевская
Ситора Чаевская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Обсудить
Сейчас читают
Как избавиться от одуванчиков раз и навсегда: проверенный метод
Садоводство, цветоводство
Как избавиться от одуванчиков раз и навсегда: проверенный метод Аудио 
Певица Бьянка со скандалом покинула модную московскую премию
Шоу-бизнес
Певица Бьянка со скандалом покинула модную московскую премию Аудио 
Невестка Наташи Королёвой не пригласила артистку на день рождения
Российский шоу-бизнес
Невестка Наташи Королёвой не пригласила артистку на день рождения Аудио 
Популярное
Чем категорически нельзя кормить кошку?

Пищеварение кошки существенно отличается от человеческого, поэтому ряд продуктов с нашего стола опасен для здоровья питомцев.

Чем категорически нельзя кормить кошку?
В Швейцарии расписались в отказе от санкционного нейтралитета
В Швейцарии расписались в отказе от санкционного нейтралитета
5 лучших сортов томатов для посадки в 2025 году
Одинокий Воробьёв: ничего хорошего о детстве и мечта о новогодней ночи в поезде
Самолёт Ту-154. Трёхмоторная легенда советской гражданской авиации Дмитрий Плотников Театр на Трубной выпустил премьеру по бессмертной пьесе Сухово-Кобылина Анжела Якубовская Центральный Банк РФ не справляется с главным вызовом страны и будет реформирован Любовь Степушова
Секреты использования соды, о которых вы не знали
Стиральная машина скажет спасибо! Назван лучший температурный режим для стирки
Почему ваша выпечка быстро черствеет и что добавляют кондитеры
Почему ваша выпечка быстро черствеет и что добавляют кондитеры
Последние материалы
Exlantix запускает тестовые пробеги в России
Пять суперфудов, о которых вы всегда знали, но даже не догадывались об их огромной ценности
Когда лучше выполнять зимнюю обрезку: выбираем подходящее время
Тарасова об отказе Загитовой в гранте в 74 млн рублей на шоу: ещё совсем маленькая девочка
Как преодолеть плато в похудении и продолжить терять вес?
Новогодняя ночь глазами питомцев: хаос и беспредел
Шаурма в новой версии: быстрый рецепт салата
Европа понесёт убытки от отказа Украины поставлять российский газ
Какие схемы обмана туристов встречаются в Армении
Автозавод в Подмосковье запускает пять новых электрокаров
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.