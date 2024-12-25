Продавец-лабрадор повышает продажи в деревенском магазине в Ирландии

1:05 Your browser does not support the audio element. Зоосфера

В одном из магазинов в Ирландии работает необычный продавец — лабрадор по имени Белль.

Фото: Канал t.me/cosmospet by Скриншот видео канала t.me/cosmospet, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Лабрадор

В небольшом магазине в деревне Джулианстаун, графство Мит на должность продавца приняли собаку по имени Белль. Она встречает посетителей и принимает оплату за покупки.

"Когда я увидела пса за кассой, то даже не сразу поняла, что происходит. Но я заплатила ему. И это был самый необычный и смешной поход в магазин за всю мою жизнь", — рассказывает местная жительница Линда Финнеган.

У Белль свой подход к работе. Она с радостью принимает оплату, но когда молочник принёс счёт за товар, собака выхватила документы и разорвала их — этот продавец умеет вести дела.

Хозяйка магазина отмечает, что с появлением Белль продажи увеличились. Теперь люди приходят не только за продуктами, но и ради общения с собакой.

Некоторые даже приносят ей угощения. Хотя Белль не платят зарплату, она получает гораздо больше — любовь, внимание и лакомства от благодарных покупателей.

Уточнения

Лабрадо́р-ретри́вер — порода собак. Первоначально была выведена в качестве охотничьей подружейной собаки.

