Новогодняя ночь глазами питомцев: хаос и беспредел

Та самая новогодняя ночь, которую мы все с нетерпением ожидаем очень дорого обходится нервной системе наших питомцев.
Хотя собакам и кошкам не нужно покупать и дарить подарки, делать генеральную уборку и готовить салаты, это не делает их жизнь легче. В новогоднюю ночь питомцы переживают больше всех нас.
Это время года пугает тем, что оно полностью рушит размеренную и спокойную жизнь, которую так любят домашние животные. И это не говоря о потенциальных опасностях, которые поджидают как дома, так и на улице. Их уютная жизнь превращается в настоящий кошмар.
За пару недель улица наполняется мерцающими, сверкающими и разноцветными огнями, а иногда даже громкими звуками. Прогулки становятся очень напряжёнными, и даже пугающими.
В доме тоже царит хаос: постоянно приходят незнакомые люди, некоторые с мешками. Они странно одеты и пахнут, постоянно говорят, поют, кричат, едят. Они лезут обниматься, стреляют из бутылок, кривляются и включают доску с картинками на полную громкость.
А ещё это мигающее колючее чудище в углу, от которого исходит сомнительный запах хвои.
Новый год для питомцев — это настоящее испытание, и не все хорошо с ним справляются.
Знаете ли вы, что:
Слух у собак и кошек гораздо тоньше нашего. Звуки фейерверков и хлопушек причиняют им физическую боль.
По статистике, до 20% собак и кошек, пропавших за год, теряются именно в новогоднюю ночь. Даже несильного хлопка достаточно, чтобы пёс или кот обезумел от страха, оборвал поводок и сбежал в неизвестность.
Конечно, отказываться от праздника не стоит — лучше подумать, как свести к минимуму стресс для четвероногого члена семьи.
Соба́ка (лат. Canis familiaris, или Canis lupus familiaris) — домашнее животное, одно из наиболее популярных (наряду с кошкой) животных-компаньонов.
Пищеварение кошки существенно отличается от человеческого, поэтому ряд продуктов с нашего стола опасен для здоровья питомцев.