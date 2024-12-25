Новогодняя ночь глазами питомцев: хаос и беспредел

1:58 Your browser does not support the audio element. Зоосфера

Та самая новогодняя ночь, которую мы все с нетерпением ожидаем очень дорого обходится нервной системе наших питомцев.

Фото: Канал t.me/cosmospet by Скриншот канала t.me/cosmospet, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Собака

Хотя собакам и кошкам не нужно покупать и дарить подарки, делать генеральную уборку и готовить салаты, это не делает их жизнь легче. В новогоднюю ночь питомцы переживают больше всех нас.

Это время года пугает тем, что оно полностью рушит размеренную и спокойную жизнь, которую так любят домашние животные. И это не говоря о потенциальных опасностях, которые поджидают как дома, так и на улице. Их уютная жизнь превращается в настоящий кошмар.

За пару недель улица наполняется мерцающими, сверкающими и разноцветными огнями, а иногда даже громкими звуками. Прогулки становятся очень напряжёнными, и даже пугающими.

В доме тоже царит хаос: постоянно приходят незнакомые люди, некоторые с мешками. Они странно одеты и пахнут, постоянно говорят, поют, кричат, едят. Они лезут обниматься, стреляют из бутылок, кривляются и включают доску с картинками на полную громкость.

А ещё это мигающее колючее чудище в углу, от которого исходит сомнительный запах хвои.

Новый год для питомцев — это настоящее испытание, и не все хорошо с ним справляются.

Знаете ли вы, что:

Слух у собак и кошек гораздо тоньше нашего. Звуки фейерверков и хлопушек причиняют им физическую боль.

По статистике, до 20% собак и кошек, пропавших за год, теряются именно в новогоднюю ночь. Даже несильного хлопка достаточно, чтобы пёс или кот обезумел от страха, оборвал поводок и сбежал в неизвестность.

Конечно, отказываться от праздника не стоит — лучше подумать, как свести к минимуму стресс для четвероногого члена семьи.

Уточнения

Соба́ка (лат. Canis familiaris, или Canis lupus familiaris) — домашнее животное, одно из наиболее популярных (наряду с кошкой) животных-компаньонов.



