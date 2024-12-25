Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Преобразите свой дом: растения, которые можно выращивать в воде
Витамин С, антибиотики и молоко с мёдом не вылечат простуду, а пар от картошки может навредить
Перерасчёт за воду и свет: в каких случаях вы имеете право на возмещение
Закрытие студий маникюра в России: скрытые причины
Ксения Собчак рассказала, за что уважает SHAMANа
Климатическая катастрофа: вулканы готовят человечеству новые вызовы
Как витамин C помогает защитить дёсны от инфекций: что говорят исследования
Фитнес для похудения: 5 правил и лучшие упражнения
Электронный ошейник: жестокость или необходимость

Как приучить кошку к воде: советы экспертов

2:08
Зоосфера

Принято считать, что кошки абсолютно не выносят воду. Они не просят поиграть с садовым шлангом и не прыгают в пруд или бассейн, как собаки.

Купание кошки
Фото: freepik.com is licensed under public domain
Купание кошки

Сложно представить, что кошка будет радоваться, если её обрызгать водой — скорее всего, она просто разозлится, правда? Или же кошки всегда немного раздражены?

Но что же стоит за этим отношением? В конце концов, кошки пьют воду, чтобы выжить. Так почему они так не любят это вещество?

Ответ, на самом деле, довольно прост: кошки не привыкли к тому, чтобы их мочили. Они ухаживают за собой, вылизываясь, и в отличие от собак, не привыкают к купанию. Выставочные кошки, например, с самого раннего возраста учат себя купаться, готовясь к выставкам, и не страдают от страха перед водой.

Если вы хотите, чтобы ваша кошка полюбила воду, начинать приучать её к этому нужно в детстве, в период социализации, до 16 недель.

Кроме того, кошки предпочитают мыться самостоятельно. После вылизывания их шерсть практически не содержит жира, который помогает отталкивать воду.

Когда кошка намокает, вода проникает в шерсть, и она становится тяжёлой и неприятной на ощупь. В такой ситуации кошка чувствует себя не только мокрой, но и менее быстрой и ловкой.

Кроме того, вода часто ассоциируется у кошек с наказанием. Когда они залезают на стол, вылизывают вашу миску с йогуртом или царапают мебель, мы иногда брызгаем на них водой.

Это работает, потому что кошкам не нравится этот холодный и неприятный сюрприз — они убегают и "презрительно" наблюдают за нами издалека.

Однако не все кошки одинаково относятся к воде. Крупные кошки, такие как тигры, иногда даже наслаждаются купанием. А домашние кошки иногда проявляют интерес к воде — они могут пить из-под крана или играть в ванной.

Некоторые породы, такие как мейн-куны, турецкие ваны, бенгальские и мэнские кошки, любят плескаться в воде.

Уточнения

Ко́шка (лат. Felis catus) — домашнее животное, одно из наиболее популярных (наряду с собакой) "животных-компаньонов". На протяжении десяти тысяч лет кошки ценятся человеком, в том числе за способность охотиться на грызунов и других домашних вредителей, а также за способность развлекать и снимать стресс.

Автор Алексей Тимошкин
Алексей Тимошкин — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
Обсудить
Сейчас читают
Пять пород собак, которые любят своих хозяев больше жизни
Домашние животные
Пять пород собак, которые любят своих хозяев больше жизни Аудио 
Чем категорически нельзя кормить кошку?
Домашние животные
Чем категорически нельзя кормить кошку? Аудио 
Брюки будущего: 8 трендов, которые захватят 2025 год
Красота и стиль
Брюки будущего: 8 трендов, которые захватят 2025 год Аудио 
Популярное
Паспорт вместо прав: новые требования для водителей

Верховный суд РФ разъяснил, почему водительские права не заменяют паспорт при перевозке грузов. Узнайте, в каких случаях нужен гражданский документ.

Паспорт вместо прав: новые требования для водителей
Чем категорически нельзя кормить кошку?
Чем категорически нельзя кормить кошку?
Жена Дмитрия Тарасова сообщила о пополнении в семье
Секреты использования соды, о которых вы не знали
ЛАЗ-695. Легендарный советский автобус городских и пригородных маршрутов Дмитрий Плотников Тайны Троице-Сергиевой лавры кроются в месте упокоения иноков Игорь Буккер Российские пенсионеры отдают мошенникам миллионы рублей. Нищих пенсионеров больше нет? Любовь Степушова
Одинокий Воробьёв: ничего хорошего о детстве и мечта о новогодней ночи в поезде
5 лучших сортов томатов для посадки в 2025 году
В Швейцарии расписались в отказе от санкционного нейтралитета
В Швейцарии расписались в отказе от санкционного нейтралитета
Последние материалы
5 лучших мест в Башкирии зимой
На Солнце ожидается ещё одна мощнейшая вспышка
Приход Трампа к власти может отразиться на экономике России
Как приготовить куриную грудку с начинкой из овощей — диетолог Королева поделилась рецептом
Юрий Стоянов рассказал, почему не разрешил дочери стать актрисой
Ошибки ухода, которые сокращают жизнь вашего питомца
Стало известно, почему Аллу Пугачёву никто не сможет заменить на российской эстраде
Как избежать похмелья: ключ к выбору правильного вина
Как приучить кошку к воде: советы экспертов
Как привычка перед запуском может продлить жизнь авто
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.