Как приучить кошку к воде: советы экспертов

2:08 Your browser does not support the audio element. Зоосфера

Принято считать, что кошки абсолютно не выносят воду. Они не просят поиграть с садовым шлангом и не прыгают в пруд или бассейн, как собаки.

Фото: freepik.com is licensed under public domain Купание кошки

Сложно представить, что кошка будет радоваться, если её обрызгать водой — скорее всего, она просто разозлится, правда? Или же кошки всегда немного раздражены?

Но что же стоит за этим отношением? В конце концов, кошки пьют воду, чтобы выжить. Так почему они так не любят это вещество?

Ответ, на самом деле, довольно прост: кошки не привыкли к тому, чтобы их мочили. Они ухаживают за собой, вылизываясь, и в отличие от собак, не привыкают к купанию. Выставочные кошки, например, с самого раннего возраста учат себя купаться, готовясь к выставкам, и не страдают от страха перед водой.

Если вы хотите, чтобы ваша кошка полюбила воду, начинать приучать её к этому нужно в детстве, в период социализации, до 16 недель.

Кроме того, кошки предпочитают мыться самостоятельно. После вылизывания их шерсть практически не содержит жира, который помогает отталкивать воду.

Когда кошка намокает, вода проникает в шерсть, и она становится тяжёлой и неприятной на ощупь. В такой ситуации кошка чувствует себя не только мокрой, но и менее быстрой и ловкой.

Кроме того, вода часто ассоциируется у кошек с наказанием. Когда они залезают на стол, вылизывают вашу миску с йогуртом или царапают мебель, мы иногда брызгаем на них водой.

Это работает, потому что кошкам не нравится этот холодный и неприятный сюрприз — они убегают и "презрительно" наблюдают за нами издалека.

Однако не все кошки одинаково относятся к воде. Крупные кошки, такие как тигры, иногда даже наслаждаются купанием. А домашние кошки иногда проявляют интерес к воде — они могут пить из-под крана или играть в ванной.

Некоторые породы, такие как мейн-куны, турецкие ваны, бенгальские и мэнские кошки, любят плескаться в воде.

Уточнения

Ко́шка (лат. Felis catus) — домашнее животное, одно из наиболее популярных (наряду с собакой) "животных-компаньонов". На протяжении десяти тысяч лет кошки ценятся человеком, в том числе за способность охотиться на грызунов и других домашних вредителей, а также за способность развлекать и снимать стресс.

