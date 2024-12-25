Почему опытные владельцы кошек часто не понимают своих питомцев

2:57 Your browser does not support the audio element. Зоосфера

Иметь кошку похоже на жизнь с подростком. Большую часть времени она, как и угрюмый 15-летний подросток, не требует внимания. Но периодически кошка подает едва заметный сигнал, предлагая начать общение.

Фото: freepik.com is licensed under public domain Кошка и хозяйка

Однако не исключено, что она всё равно может шипеть или попытаться укусить вас за руку (подросток, вероятно, тоже).

Это может запутать, ведь даже опытные владельцы кошек не всегда знают, как лучше взаимодействовать с питомцами, утверждают британские ученые.

В исследовании, команда из Ноттингемского университета Трента в Англии попросила 120 человек пообщаться с тремя кошками, которых они никогда не встречали.

И оказалось, что те, кто называл себя "кошатниками", несмотря на свой опыт, чаще всего неправильно обращались с кошками.

Они слишком часто теребили опасные зоны, такие как живот или основание хвоста, и редко давали кошкам возможность избежать контакта. Почему опытные владельцы ошибаются?

Как предполагают исследователи, опыт может не означать глубокое понимание кошачьей природы.

Люди с большим опытом общения с кошками склонны больше их трогать, не всегда осознавая, какие зоны следует избегать.

Например, старшие владельцы часто берут кошек на руки, лишая их свободы передвижения, что тоже нежелательно.

Руководство по поглаживанию кошек

Исследователи предложили простую цветовую кодировку для того, чтобы понять, где кошке будет приятно, а где лучше не трогать её.

Зеленый — это безопасные зоны (основание ушей, щёки, под подбородком),

Красный — опасные (живот и основание хвоста).

Жёлтый означает нейтральные зоны, где кошка может как наслаждаться, так и избегать контакта.

Мурлыканье и сидение рядом с вами могут означать, что кошка хочет продолжать общение, в то время как прижатые уши или облизывание носа говорят: "Хватит". Очень важно помнить, что каждая кошка уникальна, и её предпочтения могут сильно отличаться.

Учёные также разработали методику "C-A-T" для более чуткого общения с кошками. Это аббревиатура для следующих шагов:

C — выбор и контроль: пусть кошка сама решит, хочет ли она к вам подойти.

A — внимание к её поведению: мурлыканье — "да", прижатые уши — "нет".

T — прикосновение: будьте внимательны, когда трогаете кошку.

Чаще всего ей нравится, когда вы гладите её уши, щёки или подбородок, а вот живот и хвост лучше оставить в покое.

И в заключение, специалисты уверены, что приюты не должны отказывать потенциальным усыновителям, у которых нет опыта в общении с кошками. С правильной поддержкой они могут стать отличными хозяевами.

Уточнения

Ко́шка (лат. Felis catus) — домашнее животное, одно из наиболее популярных (наряду с собакой) «животных-компаньонов». В настоящее время в мире насчитывается около 600 млн домашних кошек, выведено около 200 пород, зарегистрированных различными фелинологическими организациями.



