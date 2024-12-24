Как питомцы помогают бороться со стрессом и улучшают здоровье хозяев

1:36 Your browser does not support the audio element. Зоосфера

Не раз можно было услышать, что домашние животные — не просто пушистые друзья, но и настоящие терапевты, оказывающие положительное влияние на здоровье и эмоциональное состояние хозяев.

Фото: snapwiresnaps.tumblr.com by Krista Mangulsone, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Кошка с собакой

Множество исследований подтверждают, что общение с кошками и собаками помогает снизить уровень стресса, укрепить иммунитет и ускорить процесс выздоровления.

Многие владельцы домашних питомцев замечают, что их четвероногие друзья интуитивно ощущают, когда хозяину плохо, и стараются поддержать его — будь то ласковое мурлыканье кошки или нежный взгляд собаки.

"Просто положить кошку на себя, когда болеешь — и это почти как лечение", — говорит Аделина Панина ,регрессолог.

Она в разговоре с корреспондентом Общественной службы новостей объясняет, что кошки обладают способностью забрать на себя негативную энергию, поглощая все лишние переживания и напряжение.

Такие животные интуитивно ложатся на больное место хозяина, что способствует улучшению самочувствия. Также кошки могут избавлять от избытка нереализованной энергии.

Собаки, по словам эксперта, наоборот, дают энергию своему хозяину, помогая ему восстанавливаться эмоционально. Они учат любви, верности и преданности, что помогает создать ощущение гармонии и тепла.

"Порой владельцы кошек ищут спокойствия и хотят, чтобы питомцы забрали лишнюю энергию, а владельцы собак нуждаются в источнике любви и энергии", — заключила Панина.

Уточнения

Ко́шка (лат. Felis catus) — домашнее животное, одно из наиболее популярных (наряду с собакой) «животных-компаньонов».





Соба́ка (лат. Canis familiaris, или Canis lupus familiaris) — домашнее животное, одно из наиболее популярных (наряду с кошкой) животных-компаньонов.

