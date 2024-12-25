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Что делать, чтобы собака не бросалась на машины? Подробное руководство к действию

1:01
Зоосфера

Почему собака бросается на машину

Как правило, собаки бегают за машинами из-за своего инстинкта преследования. Это происходит потому, что быстро движущийся автомобиль кажется им добычей или угрозой.

Собака в машине
Фото: freepik.com is licensed under public domain
Собака в машине

Для безопасности важно научить питомца оставаться на месте или рядом по команде. Обычно эта погоня заканчивается, как только машина покидает территорию, которую собака считает своей.

Как остановить собаку, бросающуюся на автомобили

Для вашей собственной безопасности и безопасности вашей собаки важно отучить вашего питомца от такого поведения.

Поскольку собаки часто проявляют эту нежелательную реакцию в результате необходимости преследовать неуловимый объект, попробуйте перенаправить внимание вашей собаки, когда она видит машину.

Например, используйте мяч или палку, чтобы отвлечь вашего питомца. Просто бросьте игрушки в направлении, противоположном встречному транспортному средству.

Уточнения

Соба́ка (лат. Canis familiaris, или Canis lupus familiaris) — домашнее животное, одно из наиболее популярных (наряду с кошкой) животных-компаньонов.
 

Автор Ксения Заярнюк
Ксения Заярнюк — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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