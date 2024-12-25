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Почему собака не доедает корм и как с этим справиться

1:49
Зоосфера

Иногда собака оставляет еду в миске, что может обеспокоить владельца. Но важно понимать, как правильно реагировать в таких ситуациях, чтобы не спровоцировать нарушения пищевого поведения у питомца. Рассмотрим основные ошибки, которые допускают хозяева, и узнаем, как поступить правильно.

Собака породы мопс
Фото: commons.wikimedia.org by DodosD, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
Собака породы мопс

Чего нельзя делать

1. Не нужно добавлять что-то в корм или заменять его более вкусным.

Когда хозяин начинает "угождать" питомцу, добавляя в корм новые ингредиенты или предлагая более аппетитные варианты, это может привести к капризам. Собака станет требовательнее, а найти корм, который ей понравится, будет все сложнее.

2. Не заставляйте собаку доедать.

Некоторые владельцы пытаются принудить собаку съесть все из миски, прибегая к наказаниям. Это грубая ошибка. Такое поведение может вызвать у питомца страх, агрессию или стресс. Кроме того, насильственное кормление может нанести вред его здоровью.

Как правильно поступить

Если собака не доела корм, правильное решение — убрать миску.

Не заставляйте питомца доедать и не пытайтесь сделать корм более привлекательным.
Если собака проголодается, она с удовольствием съест предложенный корм в следующий раз.
Этот подход позволит:

  • Сохранить правильный режим питания.
  • Избежать капризного поведения.
  • Сохранить чистоту в доме.
  • Поддерживать ценность еды как награды при дрессировке.

Спокойствие и последовательность — залог здорового пищевого поведения собаки. Убирайте миску вовремя, не поддавайтесь на капризы, и ваш питомец будет питаться правильно без вреда для здоровья и поведения.

Уточнения

Соба́ка (лат. Canis familiaris, или Canis lupus familiaris) — домашнее животное, одно из наиболее популярных (наряду с кошкой) животных-компаньонов.

Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
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