Чем опасна собачья слюна для человека: мнение специалистов

Многие владельцы собак уверены, что вылизывание ран их питомцем ускоряет заживление. Но так ли это на самом деле? Увы, это не более чем миф. Более того, позволять собаке касаться поврежденной кожи своим языком может быть опасно для здоровья.
В слюне собаки могут присутствовать бактерии капноцитофаги. Для самого животного они безвредны, но при попадании в организм человека могут вызывать серьезные проблемы. Особенно это касается людей с ослабленным иммунитетом, хотя и крепкое здоровье не гарантирует полной безопасности.
В некоторых редких случаях инфицирование капноцитофагами может привести к тяжелым последствиям, включая летальный исход.
Симптомы заражения могут проявляться через несколько часов после контакта, но иногда это занимает от 3 до 5 дней или даже до двух недель.
Обратите внимание на такие признаки:
Покраснение, опухание или нагноение участка кожи, куда попала слюна
При появлении подобных симптомов немедленно обратитесь к врачу.
Однозначного мнения по этому поводу нет. Если вам нравится, когда собака облизывает ваши руки, ноги или лицо, можно позволить ей это, но с обязательным соблюдением гигиены. После контакта с питомцем тщательно мойте кожу водой с антибактериальным мылом.
Несмотря на распространенный миф, вылизывание ран собакой не только не помогает заживлению, но может быть опасным для здоровья. Обеспечьте себе и своему питомцу комфортное и безопасное общение, соблюдая элементарные правила гигиены.
Соба́ка (лат. Canis familiaris, или Canis lupus familiaris) — домашнее животное, одно из наиболее популярных (наряду с кошкой) животных-компаньонов.
Пищеварение кошки существенно отличается от человеческого, поэтому ряд продуктов с нашего стола опасен для здоровья питомцев.