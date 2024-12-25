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Чем опасна собачья слюна для человека: мнение специалистов

1:55
Зоосфера

Многие владельцы собак уверены, что вылизывание ран их питомцем ускоряет заживление. Но так ли это на самом деле? Увы, это не более чем миф. Более того, позволять собаке касаться поврежденной кожи своим языком может быть опасно для здоровья.

Собака породы бигль
Фото: commons.wikimedia.org by Ekderrig, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Собака породы бигль

Почему вылизывание ран собакой опасно

В слюне собаки могут присутствовать бактерии капноцитофаги. Для самого животного они безвредны, но при попадании в организм человека могут вызывать серьезные проблемы. Особенно это касается людей с ослабленным иммунитетом, хотя и крепкое здоровье не гарантирует полной безопасности.

В некоторых редких случаях инфицирование капноцитофагами может привести к тяжелым последствиям, включая летальный исход.

Как распознать инфекцию

Симптомы заражения могут проявляться через несколько часов после контакта, но иногда это занимает от 3 до 5 дней или даже до двух недель.
Обратите внимание на такие признаки:

  • Повышение температуры
  • Диарея или рвота
  • Головная боль
  • Боли в животе, мышцах или суставах

Покраснение, опухание или нагноение участка кожи, куда попала слюна
При появлении подобных симптомов немедленно обратитесь к врачу.

Что делать, если кожа не повреждена

Однозначного мнения по этому поводу нет. Если вам нравится, когда собака облизывает ваши руки, ноги или лицо, можно позволить ей это, но с обязательным соблюдением гигиены. После контакта с питомцем тщательно мойте кожу водой с антибактериальным мылом.

Несмотря на распространенный миф, вылизывание ран собакой не только не помогает заживлению, но может быть опасным для здоровья. Обеспечьте себе и своему питомцу комфортное и безопасное общение, соблюдая элементарные правила гигиены.

Уточнения

Соба́ка (лат. Canis familiaris, или Canis lupus familiaris) — домашнее животное, одно из наиболее популярных (наряду с кошкой) животных-компаньонов.

Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
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