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Почему собаки наклоняют голову, когда вы говорите

2:00
Зоосфера

Наверняка каждый владелец собаки замечал, как его питомец умильно наклоняет голову, прислушиваясь к словам хозяина. Этот жест кажется трогательным и забавным, но почему собаки так поступают? Несмотря на отсутствие научных исследований, специалисты по поведению собак предлагают несколько возможных объяснений.

Собака в одежде
Фото: unsplash.com by Andrew Branch, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Собака в одежде

1. Собака пытается вас понять

Собаки обладают удивительной способностью улавливать значение некоторых слов и интонаций. Наклон головы может быть их способом сосредоточиться на вашем голосе, чтобы лучше различить произносимые вами слова, фразы или эмоции.

2. Помощь в определении источника звука

Хотя слух у собак очень острый, они хуже, чем люди, определяют точное местоположение звука. Наклон головы, возможно, помогает им точнее ориентироваться, откуда исходит голос хозяина или другой шум.

3. Желание лучше вас видеть

Из-за строения морды, особенно у пород с длинной или широкой формой, собаки могут испытывать трудности с полным обзором лица человека. Наклоняя голову, они стараются улучшить угол зрения, чтобы видеть ваше лицо и лучше воспринимать происходящее.

4. Желание получить одобрение

Хотя собаки вряд ли осознают, насколько мило они выглядят, наклоняя голову, они замечают вашу положительную реакцию на этот жест. Если вы улыбаетесь, хвалите или реагируете с удовольствием, питомец запоминает это и повторяет действие, чтобы снова вызвать ваше одобрение.

Наклон головы собаки — это больше, чем просто милый жест. Этот поведенческий паттерн может быть способом понять вас, уловить источник звука или завоевать ваше внимание. И хотя точные причины еще предстоит выяснить, одно ясно: этот жест всегда вызывает у владельцев умиление.

Уточнения

Соба́ка (лат. Canis familiaris, или Canis lupus familiaris) — домашнее животное, одно из наиболее популярных (наряду с кошкой) животных-компаньонов.

Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
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