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Почему чистка зубов важна для вашей собаки

2:14
Зоосфера

Уход за зубами — важная часть гигиены не только для людей, но и для их питомцев. Если хотите, чтобы ваш четвероногий друг был здоров и активен, уделяйте внимание состоянию его зубов и десен.

Чихуахуа
Фото: freepik.com is licensed under public domain
Чихуахуа

Основы ухода за зубами собаки

Собаки не могут чистить зубы самостоятельно, поэтому эта обязанность ложится на плечи владельцев. Регулярная чистка зубов 1-2 раза в неделю поможет избежать появления зубного налета и других проблем. Используйте специальную зубную щетку и пасту, предназначенные для животных.

Однако одного только ухода щеткой недостаточно. Для сохранения здоровья зубов необходимо учитывать несколько факторов.

Правильное питание для здоровья зубов

Полноценное и сбалансированное питание — ключ к здоровью собачьей пасти. Обеспечьте питомца необходимым количеством минералов, которые укрепляют зубы и предотвращают их разрушение.

Совет:

  • Добавляйте в рацион собаки твердые овощи и фрукты, такие как морковь или яблоки. Они не только полезны, но и помогают удалять остатки пищи.
  • Специальные собачьи галеты и лакомства также способствуют очистке зубов.

Однако помните: как мягкая пища, так и сухие корма оставляют налет. Хотя гранулы могут казаться полезными, во время жевания они размягчаются, что иногда приводит к воспалению десен.

Регулярный осмотр и профессиональная чистка

Чтобы избежать неожиданных проблем, регулярно осматривайте пасть вашего питомца. Обратите внимание на состояние зубов и десен. Если вы заметили образование зубного камня, а домашние методы, включая чистку, лакомства и игрушки, не помогают, стоит обратиться к ветеринару.

Ультразвуковая чистка - безопасная и безболезненная процедура, которая эффективно удаляет зубной камень и предотвращает развитие серьезных заболеваний.

Уход за зубами собаки — это не только гигиеническая процедура, но и залог ее здоровья и долголетия. Регулярная чистка, правильное питание и контроль состояния пасти помогут вашему питомцу избежать многих проблем и сохранить крепкие зубы.

Уточнения

Соба́ка (лат. Canis familiaris, или Canis lupus familiaris) — домашнее животное, одно из наиболее популярных (наряду с кошкой) животных-компаньонов.

Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
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