Три породы кошек, которые живут дольше остальных

1:48 Your browser does not support the audio element. Зоосфера

Средняя продолжительность жизни домашних кошек составляет около 15 лет, но с правильным уходом ваш четвероногий друг может прожить значительно дольше. Важно знать, как обеспечить питомцу здоровье и комфорт, а также какие породы склонны к долголетию.

Фото: flickr.com by yeowatzup, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/ Кошка на спине

Главные правила ухода за кошкой-долгожителем

Сбалансированное питание. Выбирайте качественные корма, подходящие для возраста и особенностей вашей кошки.

Профилактические осмотры. Регулярно посещайте ветеринара для проверки здоровья питомца.

Активность и внимание. Обеспечьте питомцу физическую нагрузку и эмоциональный комфорт.

Чистота и гигиена. Следите за чистотой зубов, шерсти и когтей.

Породы, склонные к долголетию

Сиамская кошка

Отличается хорошим иммунитетом, хотя склонна к проблемам с зубами и респираторным заболеваниям.

При правильном уходе может прожить 18-20 лет и даже больше.

Рэгдолл

У представителей этой породы могут быть проблемы с зубами и мочевым пузырем, но серьезные заболевания встречаются редко.

Продолжительность жизни обычно составляет 16-17 лет, но некоторые кошки живут до 20 лет.

Персидская кошка

Эти пушистые мурлыки обладают крепким здоровьем и склонностью к долголетию.

Средняя продолжительность жизни — 15-20 лет.

Хотите завести долгожителя

Если вы мечтаете о питомце, который будет радовать вас долгие годы, обратите внимание на перечисленные породы. Но помните: правильный уход, внимание и любовь способны продлить жизнь любой кошке, независимо от её породы.

Уточнения

Ко́шка (лат. Felis catus) — домашнее животное, одно из наиболее популярных (наряду с собакой) "животных-компаньонов".

