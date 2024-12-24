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Кинолог объяснил, как успокоить собаку во время новогодних фейерверков

Зоосфера

Количество сообщений о потерянных или найденных домашних животных в России значительно увеличивается в декабрьские праздничные дни.

Две собаки
Фото: freepik.com is licensed under public domain
Две собаки

По информации специалистов, в спокойные дни в среднем фиксируется около 300 таких объявлений в сутки. Однако в период новогодних праздников, когда звуки фейерверков раздаются повсюду, это число поднимается до 1 000. Примерно 80% из них составляют собаки, которые обладают острым слухом и сильно реагируют на громкие и неожиданные звуки. Эксперты объясняют, что взрывы петард и треск салюта вызывают у них инстинктивный страх, а шум и толпа добавляют дополнительную тревогу, как сообщает сайт Москва 24.

Чтобы избежать стресса и не дать питомцу сбежать от своих хозяев, специалисты советуют по возможности избегать людных мест. Лучше всего выгуливать собак в тихие часы суток, когда на улице меньше народу и машин. Оптимальными моментами являются раннее утро или поздний вечер.

Кроме того, для выгула питомца рекомендуется использовать короткий поводок. Это даст владельцу больше контроля над ситуацией и позволит быстро реагировать на реакции животного.

Не менее важно всегда иметь при себе воду, так как стресс может привести к обезвоживанию собаки. Немного жидкости поможет питомцу расслабиться и снизить уровень тревожности.

Уточнения

Фейерве́рк (нем. Feuerwerk, от Feuer — огонь и Werk — дело, работа) — декоративные огни разнообразных цветов и форм, получаемые при сжигании пиротехнических составов.
 

Автор Юлия Захарова
Юлия Захарова — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
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