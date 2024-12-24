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Эксперты назвали способы обезопасить елку от кота

Зоосфера

Специалисты, занимающиеся коррекцией поведения кошек, поделились советами о том, как защитить главный символ Нового года от нежелательного внимания вашего пушистого друга.

Красивый кот
Фото: freepik.com is licensed under public domain
Красивый кот

Первым делом, рекомендуется не впускать кошку в комнату, пока вы устанавливаете и украшаете елку. Если изначально дать ей возможность исследовать дерево, в дальнейшем будет крайне сложно отучить её от игр с уже готовым украшением.

Также стоит минимизировать количество подвесных игрушек. Наилучшим решением будет использование игрушек с прищепками, а провода от электрических гирлянд следует прочно закрепить, прижав их к стволу и ветвям.

Для отпугивания кота можно разложить вокруг дерева кожуру от цитрусовых фруктов, таких как апельсины и мандарины, или же побрызгать елку эфирными маслами с цитрусовым ароматом, который кошки обычно не переносят.

Эвкалиптовое эфирное масло также может подойти, но сначала убедитесь, что ваш питомец не имеет на него аллергии. Кроме того, важно оставить пространство вокруг елки. Если дерево будет стоять слишком близко к мебели, ваш питомец может воспользоваться ей как опорой для лазания к увлекательному объекту, передает Mail.ru

 

 

 

Уточнения

Эвкали́пт (лат. Eucalýptus) — обширный род вечнозелёных древесных растений (деревьев и кустарников) семейства Миртовые (Myrtaceae).
 

Автор Юлия Захарова
Юлия Захарова — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
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