Кинолог назвал места, в которых опасно гулять с собакой зимой

Президент Российской кинологической федерации Владимир Голубев выделил несколько небезопасных мест для выгул собак зимой.

Фото: flickr.com by Гигантвермин, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/ Глаз собаки

Прежде всего, он не рекомендует гулять с питомцами рядом с водоемами. По словам Голубева, такие вылазки могут закончиться трагически. Если вблизи находятся зимующие утки, собака может броситься на лед за ними и оказаться в опасной ситуации. Это связано с тем, что утки, не покидающие свой ареал, выбирают водоемы с незамерзающей водой или участки с ненадежным льдом. Также существует риск, что собака просто поскользнется и получит травму.

Кроме того, не стоит выгуливать животных в незнакомых, засыпанных снегом местах. Как утверждают эксперты, под снежным покровом могут скрываться острые предметы, ямы или строительный мусор. Если питомец получит травму, он может не сразу это ощутить, ведь в холодную погоду чувствительность снижается. В результате кровотечение станет заметным только дома, когда сосуды начнут расширяться.

Важно быть внимательным, выгуливая четвероногих друзей вблизи теплотрасс, так как даже в зимний период существует вероятность подхватить клещей. Кроме того, в этих местах могут собираться стаи бездомных собак, которые, восприняв любое вмешательство в свою территорию как угрозу, способны атаковать.