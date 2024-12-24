Кинолог назвал места, в которых опасно гулять с собакой зимой

Президент Российской кинологической федерации Владимир Голубев выделил несколько небезопасных мест для выгул собак зимой.
Прежде всего, он не рекомендует гулять с питомцами рядом с водоемами. По словам Голубева, такие вылазки могут закончиться трагически. Если вблизи находятся зимующие утки, собака может броситься на лед за ними и оказаться в опасной ситуации. Это связано с тем, что утки, не покидающие свой ареал, выбирают водоемы с незамерзающей водой или участки с ненадежным льдом. Также существует риск, что собака просто поскользнется и получит травму.
Кроме того, не стоит выгуливать животных в незнакомых, засыпанных снегом местах. Как утверждают эксперты, под снежным покровом могут скрываться острые предметы, ямы или строительный мусор. Если питомец получит травму, он может не сразу это ощутить, ведь в холодную погоду чувствительность снижается. В результате кровотечение станет заметным только дома, когда сосуды начнут расширяться.
Важно быть внимательным, выгуливая четвероногих друзей вблизи теплотрасс, так как даже в зимний период существует вероятность подхватить клещей. Кроме того, в этих местах могут собираться стаи бездомных собак, которые, восприняв любое вмешательство в свою территорию как угрозу, способны атаковать.
Собаки известны своей преданностью и любовью, однако некоторые породы поднимают эти качества на совершенно новый уровень.