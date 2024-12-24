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Часто оставляете кошку одну дома? Хитрости, чтобы питомец не скучал

1:04
Зоосфера

Что делать, если вашу кошку часто оставляют дома одну

Если ваша кошка часто остается одна в доме, то вам следует обеспечить ее большим количеством игрушек.

Абиссинская кошка
Фото: openverse.org by Oleg Royko, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Абиссинская кошка

Старайтесь как можно реже оставлять животных одних. Ведь для них это большой стресс. Если это неизбежно, установите для кошки большой домик с несколькими этажами и игрушками. Снабдите животное когтеточкой, иначе оно повредит вашу мебель и обои.

Вы также можете сделать свои собственные игрушки для домашних животных. Используйте мячи для настольного тенниса, старые носки, коробки. Кошки любят лазать и прятаться в картонных коробках.

Покупайте интеллектуальные игры. Новые ароматы и головоломки помогут поддерживать мозг и настроение вашего питомца.

Кроме того, если вы часто оставляете кошку одну дома, стоит задуматься о том, чтобы завести еще одного питомца. Две кошки, как правило, веселее и интереснее проводят время вместе, чем в одиночку.

 

Уточнения

Ко́шка (лат. Felis catus) — домашнее животное, одно из наиболее популярных (наряду с собакой) «животных-компаньонов».
 

Автор Ксения Заярнюк
Ксения Заярнюк — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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