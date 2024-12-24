Можно ли держать гусей вместе с курами?

5:33 Your browser does not support the audio element. Зоосфера

Мнения птицеводов относительно совместного содержания разных видов домашней птицы расходятся. Одни считают, что это решение проблемы нехватки места, другие же видят в таком подходе больше минусов, чем плюсов.

Фото: flickr.com by Alpha, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/ Гуси, куры

Птенцы

В первые две недели жизни птенцов сухопутной и водоплавающей птицы можно содержать вместе. Однако в дальнейшем совместное содержание потребует от хозяина более тщательной уборки. Для любых птенцов крайне важны сухость и чистота, а гусята могут расплескивать воду из поилок.

Птицеводы отмечают, что совместное содержание птицы разных видов возможно, если поголовье было собрано одновременно. Птенцы, которые выросли вместе, мирно сосуществуют и во взрослом возрасте.

Однако подселять птенцов к уже сформировавшемуся поголовью не стоит. Например, при подселении к курам подрастающих гусят, которые уже не уступают им по размеру, несушки быстро понимают, что детёныши не могут дать им отпор, и начинают обижать малышей.

Взрослая птица зимой

Предполагается, что совместное содержание взрослой птицы в одном помещении и в общем загоне облегчает жизнь хозяину. Потребуется построить и оборудовать одно помещение, а не несколько. Да и уборка в одном пространстве должна проходить быстрее, чем в двух-трёх.

На практике это не всегда так. Казалось бы, чем больше поголовье птицы, тем теплее будет в помещении, ведь температура тела у домашней птицы +40-41 °С. Однако большая скученность требует более качественной вентиляции, ведь экскременты птицы выделяют пары аммиака.

При перенаселении птичника гораздо чаще возникают вспышки инфекционных заболеваний, а при заражении нескольких особей болезнь моментально распространяется. В тесноте птица становится более агрессивной, возникают драки за корм и воду.

Разный режим дня делает неудобным совместное содержание кур и гусей. Так, слишком длинный световой день, необходимый несушкам, мешает гусям отдыхать, что делает их более возбудимыми и агрессивными. А излишняя активность гусей мешает курам "сосредоточиться", нервирует несушек, из-за чего яйценоскость падает.

Куриный помёт более сухой по своей структуре, что облегчает уборку в птичнике. При содержании гусей требуется регулярное обновление верхнего слоя подстилки, иначе она превращается в зловонное болото.

Чтобы облегчить процесс уборки, птицеводы содержат домашнюю птицу на глубокой подстилке. Тёплая подстилка помогает создать комфортные условия в птичнике, поскольку при переработке помёта бактерии выделяют тепло. Правильно устроенная бактериальная подстилка может прослужить несколько лет, но для этого она не должна слишком сильно намокать.

Для отвода лишней влаги нижний слой делают из крупной стружки, а верхний слой регулярно ворошат и досыпают сухие материалы: опилки или солому.

Важно выбрать качественный бактериальный препарат. "Биофактор для жвачных животных" поможет превратить подстилку птичника в ценное органическое удобрение.

Взрослая птица летом

Успех содержания домашней птицы в одном вольере во многом зависит от его площади. Чем просторнее загон, тем более комфортно сосуществуют разные виды: куры, индюки, цесарки, утки, гуси.

Как правило, представители каждого вида держатся обособленно, своей стаей, но не мешают друг другу. Однако и здесь хозяину приходится учитывать вкусовые предпочтения и потребности своих подопечных, а также их нрав и весовую категорию. Гуси склонны отнимать еду у другой птицы.

По наблюдениям птицеводов, при наличии доступного концентрированного корма гуси охотно поедают зерно, пренебрегая прогулками на выпасе. Из-за прожорливости гусей несушки часто остаются голодными.

Чтобы накормить всех питомцев досыта, хозяину приходится идти на различные ухищрения: дробить кормежку, выпуская птицу в загон по очереди, устраивать кормушки в разных углах загона и т. д., что на практике добавляет хлопот.

Любую поилку гуси превращают в "купальню". В результате их купания на выгуле разводится грязь и сырость, а вода в поилках становится грязной. Для кур более удобны высокие поилки, по росту несушки, в таких ёмкостях вода остаётся чистой в течение дня.

Однако есть и плюс в совместном содержании гусей и другой домашней птицы. Гуси наблюдательны и быстро реагируют на опасность, которую могут представлять хищные птицы или мелкие зверьки, такие как хорьки и ласки. Своим гоготом и беспокойным поведением гуси привлекают внимание других членов птичьей стаи, что помогает им избежать опасности.

Совместное содержание гусей и кур возможно, однако оно не облегчает жизнь птицеводу, поскольку требует дополнительных усилий. Удобнее содержать разные виды домашней птицы в отдельных отсеках, но под одной крышей.

Уточнения

Гуси (лат. Anser) — род водоплавающих птиц семейства утиных, отряда гусеобразных.



Ку́рица или дома́шняя ку́рица — самая многочисленная и распространённая домашняя птица, а в XXI веке — самый многочисленный на Земле вид птиц.

