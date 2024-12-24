Сколько комбикорма нужно для откорма свиньи на мясо

9:53 Your browser does not support the audio element. Зоосфера

В рационе свиней, выращиваемых в частных хозяйствах, значительную долю занимают корма — примерно 60%. Теоретически они могут употреблять любую пищу, в том числе кухонные отходы, но в этом случае качество мяса ухудшается, а процесс откорма становится более длительным.

Фото: freepik.com is licensed under public domain Поросята на ферме

Кроме того, такое питание не обеспечивает животных всеми необходимыми элементами, такими как минералы, белки, углеводы, жиры и другие.

В современных частных хозяйствах для формирования качественных рационов питания животных используют комбинированные корма. Они сбалансированы и учитывают потребности животных и цели откорма. Если уделить должное внимание подбору рациона, то можно получить больше мяса при меньших затратах.

Значение комбикормов в рационе свиней

У свиней однокамерный желудок, поэтому для нормального функционирования организма необходимо правильно составлять рацион питания.

Включение комбикорма позволяет обеспечить правильный набор массы тела. Основная задача как в промышленном, так и в фермерском свиноводстве — это максимально быстрое получение товарной массы на уровне 100-110 кг.

Раньше для достижения такого результата требовалось 7-8 месяцев, так как рационы были недостаточно насыщены незаменимыми аминокислотами, такими как цистин, метионин и лизин. Эти аминокислоты являются строительным материалом, обеспечивающим прирост мышечной ткани животных.

Сейчас их научились производить искусственно, что позволяет включать их в состав сухих кормов в концентрированном виде. При использовании таких кормов можно получать суточный прирост живой массы около 800-900 г и более. Время выращивания при этом сокращается до 5-6 месяцев.

Такая система кормления даёт настолько значительный эффект, что даже на частных подворьях практически перестали применять кормление картофелем, свеклой и другими корнеплодами. Комбикорм стал популярным и одним из наиболее эффективных компонентов в рационе сельскохозяйственных животных.

Составляющие комбинированных сухих кормов

Для нормального развития поросёнка требуются различные компоненты: белок, минеральные вещества, витамины, клетчатка и энергетические компоненты. Корма должны полностью удовлетворять потребности организма животного в питательных веществах и энергии, а также соответствовать его массе и возрасту.

Все компоненты комбикормов можно разделить на несколько групп:

энергетические — кукурузное зерно, жир, пшеница, овёс и другие злаковые культуры;

белковые — соевая мука, горох, рапсовая и подсолнечная мука, рыбная, мясокостная и кровяная мука, дрожжи, бобы;

сочные — трава, силос, картофель, капуста, свёкла;

другие компоненты — пищевые отходы, отходы мясокомбинатов и т. д.

Овёс

Овёс является важной составляющей кормов, но его энергетическая ценность невысока. Поэтому его доля в корме для поросят на доращивании не превышает трети от общего объёма.

Рожь

Рожь редко используется в качестве корма, так как содержит вещества, замедляющие рост. В небольших количествах её добавляют в корм свиноматкам, а при откорме поросят доля ржи может составлять до 40%. Кроме того, рожь бедна аминокислотами.

Ячмень

Ячмень — отличный компонент для кормления всех групп свиней. Однако он содержит мало белка, поэтому его нужно дополнительно вводить в рацион.

Пшеница

Зерно пшеницы подходит для кормления всех групп и возрастов животных, так как богато энергией. Однако в нём мало протеина и не самое лучшее соотношение аминокислот. Тем не менее пшеницу часто добавляют в корм подсосных свиноматок, поросят на доращивании и отъёмышей, так как зерно богато энергией.

Часто смешивают 1/3 часть овса и 2/3 части пшеницы. Полученная смесь по содержанию клетчатки и энергии идентична ячменю.

Кукуруза

Кукуруза составляет до 50% от всего корма. Она даёт много энергии, но в ней мало протеина и лизина.

Горох

Обязательно нужно использовать посевной горох. Он содержит много белка, но мало метионина. В основном его используют при кормлении свиноматок, но доля гороха не должна превышать 10%. Для остальных категорий животных, включая поросят на откорме, долю гороха постепенно увеличивают до 40%.

Рыбная мука

Рыбная мука отличается высоким содержанием аминокислот и их хорошим составом. Это отличный корм для свиноматок и отъёмышей, но не стоит включать рыбную муку в рацион свиней на доращивании, так как это может привести к появлению рыбного привкуса в мясе и сале убойных свиней.

Мясокостная мука

Мясокостная мука — отличный источник аминокислот, кальция и фосфора. Её добавляют в рацион свиней на доращивании и откорме, а также свиноматок. Доля мясокостной муки в рационе не должна превышать 5%.

В составе комбикормов для свиней присутствуют различные минералы и витамины. В зависимости от породы свиней и целей их выращивания, используются комбикорма с разным составом и дозировкой.

У многих начинающих фермеров возникает вопрос о том, сколько комбикорма нужно для откорма свиньи.

Сколько комбикорма нужно свинье для откорма с рождения до 8 месяцев?

Ежедневная норма потребления корма для свиней зависит от их веса, возраста и пола. Если давать слишком много корма, у животных может развиться ожирение, что негативно скажется на качестве мяса. Для определения суточной нормы необходимо учитывать эти факторы.

Откорм свиней можно разделить на три этапа.

— Первый этап — молочный.

Он начинается с рождения поросёнка и длится около двух с половиной месяцев. В этот период нормы кормления одной особи составляют:

от 0 до 2 недель — 25 г/день;

от 30 до 59 дней — 350 г/день;

от 60 до 75 дней — 850 г/день.

На 5-7 день поросёнку начинают предлагать первый комбинированный сухой корм.

Задача — приучить животных к комбикорму. Небольшие порции высыпают в плоские кормушки или прямо на пол. При кормлении поросят в возрасте от 1 до 2 месяцев необходимо поддерживать температуру в свинарнике на уровне +26…+28 °C, затем её снижают до +20…+22 °C.

Доступ к воде должен быть свободным, кормление — строго по расписанию. Также необходимо добавлять в рацион поросят витамины и минералы.

— Второй этап — от 2 до 3 месяцев.

С двухмесячного возраста норма комбикорма увеличивается до 1000 г в сутки, а каждые пять дней до трёх месяцев вес корма увеличивается на 100 г.

Таким образом, в возрасте трёх месяцев поросёнок будет съедать 1500-1600 г комбикорма.

Особенность пищеварения поросят заключается в высокой потребности в питательных веществах при небольшом объёме желудка. Поэтому выбирают корма с низким содержанием клетчатки.

Также необходимо обогатить рацион белком и важными аминокислотами. Для поросят этого возраста подойдут ячмень и овёс, соевый и подсолнечниковый шрот.

В качестве дополнительного источника лизина и белка можно использовать горох, но его объём не должен превышать 15% от массы сухого вещества.

— Третий этап — от 4 до 8 месяцев.

В этот период поросята продолжают активно расти, поэтому важно эффективно использовать корма. До четырёх месяцев поросят кормят три раза в день, а более взрослых животных — два раза. Для выращивания на мясо отбирают поросят старше двух месяцев и дают им максимальные нормы кормов.

Чтобы избежать раннего осаливания животных, необходимо сократить долю углеводов и добавить больше белковой пищи.

Расход сухого корма для одной особи по возрастам будет следующим:

4 месяца — 1,55 кг/сутки;

5 месяцев — 2,55 кг/сутки;

6 месяцев — 2,55 кг/сутки;

7 месяцев — 3,2 кг/сутки;

8 месяцев — 3,35 кг/сутки.

Общее количество корма на одну особь в возрасте от 4 до 8 месяцев может варьироваться от 115 кг до 500 кг в месяц в зависимости от вида, состава комбикорма и физического состояния животного.

Выращивание поросёнка на мясо завершается, когда он достигает веса 100-110 кг в возрасте восьми месяцев. Однако можно завершить выращивание и раньше, если хряк достиг нужного веса.

Уточнения

Свины́е или сви́ньи (лат. Suidae), — семейство парнокопытных из подотряда свинообразных, включающее 8 видов, в том числе единственного европейского представителя семейства — дикого кабана, который является прародителем домашней свиньи.

